"Sipariş üzerine 15 villalık yangın!"

Antalya'nın Kaş ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, villaların bulunduğu alana 20 metre kala kontrol altına alındı. 25 dönüm makilik ve zeytinlik alan zarar görürken, yangının aydınlatma direğindeki ampulün kısa devre yapması sonucunda çıktığı iddia edildi. Yangının ardından ortaya çıkan manzara ise 'kundaklama' iddiasını beraberinde getirdi.







Sözcü’den İsmail Akın’ın haberine göre Kaş merkezindeki doğal güzelliği ile ünlü Çukurbağ Yarımadası’ndaki lüks villalara yakın olan maki ve zeytin ağaçlarının bulunduğu orman alanında dün gece 01.45 sıralarında yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürüldü.





HALUK LEVENT ‘YAKILDIĞINI’ İDDİA ETTİ







Yangının ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepkilerini dile getiren paylaşımlarda bulundu. Sanatçı Haluk Levent de Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Kaş'ta yanan (yakılan) yer için etiketleyen arkadaşlar! Ayvalık için Mudanya için ne yaptıysak onu yapacağız merak etmeyin! İlk işimiz Tarım ve Orman Bakanlığını ziyaret edip fidanlar için gün almak” dedi.





‘TAM OTELLİK YANMIŞ’





Bir vatandaş, ‘Tam otellik yanmış’ yorumu yaparken, bir başka vatandaş ise “Orayı tekrar ağaçlandırmak yerine imara açılmasına izin veren kim varsa vatana ihanetle yargılanmalıdır” ifadelerini kullandı.





Bazıları ise "Kaş’da sipariş üzerine deniz manzaralı 15 villalık yangın." paylaşımında bulundu.



