Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan Rusya'ya teklif: Korona hastalarını bize tedaviye gönderin /25 Mayıs 2020 10:50

Almanya'dan Rusya'ya teklif: Korona hastalarını bize tedaviye gönderin

Berlin Belediye Başkanı Michael Mueller, koronavirüs vakalarının hızla arttığı Rusya'da Covid-19 hastalarını Berlin'de tedavi etme teklifinde bulundu.

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Daha önce İtalya ve Fransa'ya benzer bir teklifte bulunduklarını hatırlatan Belediye Başkanı Michael Mueller, İtalya'nın buna ihtiyaç duymadığını, Fransa'nın ise Berlin'deki kliniklere hasta gönderdiğini açıkladı.

Daha fazla ülkeye yardım etmek istediklerini belirten Michael Mueller, "Hastanelerimiz buna ev verdiği sürece yardım etmek istiyoruz. Bu yönde Berlin ile kardeş şehir olan Moskova'ya da bunu teklif ettim." dedi.

24 Mayıs Pazar günü itibariyle vaka sayısının 344 bine yükseldiği ve 3 bin 500 kişinin hayatını kaybetti Rusya'da, Berlin'in teklifine yönelik resmi bir karşılık verilmedi.

Rusya, koronavirüs vakalarında ABD ve Brezilya'dan sonra en fazla hasta sayısının olduğu üçüncü ülke.
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