Samanyolu Haber /Dünya / Katalan ayrılıkçılara af müzakereleri İspanya'yı karıştırdı /08 Kasım 2023 08:53

Katalan ayrılıkçılara af müzakereleri İspanya'yı karıştırdı

Başbakan Sanchez, temmuz ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurma ve merkez sol koalisyonunu iktidarda tutma hedefine destek almak için Katalan ayrılıkçı partileriyle pazarlık yapıyor.

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İspanya'nın geçici hükümeti ile Katan ayrılıkçı partileri arasında, Katalonya'nın bağımsızlık hareketine katılan binlerce kişi için olası bir af konulu müzakereleri protesto gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı.

Hükümet yetkilileri, tutuklamaların Sosyalist Parti'nin Madrid'deki genel merkezi önünde 3 binden fazla kişinin katıldığı protesto sırasında gerçekleştiğini söyledi. İspanya ulusal hükümetinin Madrid bölge temsilcisi, iki erkeğin polise şiddet uyguladığı, bir kadının ise itaatsizlik nedeniyle tutuklandığını söyledi.

Ulusal Parlamentoda en güçlü üçüncü grup olan aşırı sağcı Vox partisinin lideri de mitingdeydi. İspanya'nın diğer şehirlerinde de benzer protestolar yaşandı ancak başka tutuklama bildirilmedi.

Sosyalistlerin lideri İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, protestoların "gericiler" tarafından yönetildiğini söyleyerek gösterileri sert bir şekilde eleştirdi.

Sanchez sosyal medya hesabından, "Yerel merkezlerinde gericiler tarafından tacize uğrayan Sosyalist Parti üyelerine tüm sıcaklığımı ve desteğimi sunuyorum. İspanya Sosyalist Partisinin genel merkezine saldırmak demokrasiye saldırmak demektir," ifadelerini kullandı.

Sanchez, temmuz ayında yapılan ve sonuçsuz kalan ulusal seçimlerin ardından yeni bir hükümet kurma ve merkez sol koalisyonunu iktidarda tutma hedefine destek almak için Katalan ayrılıkçı partileriyle pazarlık yapıyor. Ancak iki ayrılıkçı parti, diğer tavizlerin yanı sıra Parlamentodaki oyları karşılığında, 2017'deki başarısız ayrılık girişiminin ardından İspanya'dan kaçan liderlerini de kapsayacak geniş kapsamlı bir af talep etti.
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