OpenAI şimdi de kişiselleştirilmiş yapay zekayı tanıttı

OpenAI, matematik öğretmek veya etiket tasarlama gibi geniş yelpazede iş görecek kişiselleştirilmiş yapay zeka "uygulamalarını" kullanıma sunacağı dijital mağazasını tanıttı. Şirketin yeni girişimi, daha fazla tüketiciye erişme planlarının parçası olarak yorumlanıyor.



OpenAI CEO'su Sam Altman, dünyanın dört bir yanından 900 yazılımcının katıldığı AI laboratuvarının konferansında, gelişmeleri paylaştı. Konferans, şirketin ekosisteminde çalışmak için teşvikler sunarak, ChatGPT'nin popülaritesinden kazanç sağlamayı amaçlıyor.



Altman, 2022 Kasım ayında başlatılan ChatGPT'nin şu anda haftalık 100 milyon aktif kullanıcısı olduğunu söyledi.



OpenAI, özelleştirilmiş yapay zeka uygulamalarını "GPT" (Üretken Ön İşlemeli Dönüştürücü) olarak adlandırıyor. Şirket GPT'lerin, bir kullanıcı adına uçuş rezervasyonu gibi gerçek dünya görevlerini yerine getiren AI asistanlarının ilk versiyonları olduğunu söyledi.



OpenAI, kişilerin GPT'lerini paylaşabilecekleri ve kullanıcı sayısına göre para kazanabilecekleri dijital mağazasını Kasım sonuna doğru açacak. Şirket bu yılın başlarında da ChatGPT eklentilerinden oluşan bir ekosistem kurmayı denemiş ancak başarılı olamamıştı.



Biden’ın bugün açıklayacağı başkanlık kararnamesi, yapay zeka konusunda yönetimin, belli parametreler oluşturma amaçlı son adımı olacak.



Altman, San Francisco'daki etkinlikte yaptığı açılış konuşmasında, "Sonunda, bilgisayardan sadece ihtiyacınız olanı isteyeceksiniz ve o da tüm bu görevleri sizin için yapacak" dedi.

GPT'lere ek olarak OpenAI, önemli maliyet düşüşleri dahil yazılımcı odaklı bir dizi güncelleme yayınladı ve bu duyuru izleyicilerin alkışlarıyla karşılandı.



San Francisco’daki konferans için yüzlerce kişi erken saatlerde sıraya girdi. Katılımcıların çoğu halen OpenAI teknolojisini kullanan ve güncellemeler isteyen yazılımcılardı.



Altman'ın konuşmasının YouTube canlı yayınını 40 binden fazla kullanıcı izledi.



OpenAI, 2 milyon yazılımcısı için, önceki GPT-4'e kıyasla birkaç kat daha ucuz olan ve çok daha fazla veri işleyen yeni GPT-4 Turbo modelini de duyurdu.



Konferansta görüş ve görüntü özellikleri ile asistan uygulama programlama arayüzleri (API'ler) açıklandı. Ayrıca yazılımcıların GPT-4 modellerine ince ayar yapabilmeleri için bir beta programı başlattı.



Yapay zeka asistanı girişimi Lindy'nin kurucusu ve konferansın katılımcılarından biri olan Flo Crivello, "Bu bizim gibi startup'lar için büyük bir patlama. Birdenbire maliyetlerimiz üç kat azaldı ki bu çok büyük bir rakam" dedi.