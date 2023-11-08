Biden'a kamuoyu desteği çakıldı

İki gün süren ve Cumartesi günü sona eren ankete yanıt verenlerin yüzde 39'u, Biden'ın başkanlık koltuğunda gösterdiği performansa onay verdi. Bu oran, Nisan ayında alınan sonuçla aynı düzeyde olmasına rağmen Eylül'de yüzde 42, Ekim'deyse yüzde 40'lık kamuoyu destek oranlarına kıyasla gerilemiş durumda. Anketin hata payı yaklaşık 3 puan.
VOA'nın verdiği habere göre, Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerinde büyük olasılıkla Cumhuriyetçi Parti aday adaylığı yarışını önde götüren eski Başkan Donald Trump'la yarışması bekleniyor. Kısa süre önce yapılan diğer anketler, Biden ve Trump arasındaki farkın az olduğunu ortaya koyuyor.
Ankette en önemli konuyu “savaş ve dış çatışmalar” olarak tanımlayan katılımcıların oranının Ekim anketinde yüzde 4'ken Kasım'da yüzde 8'e çıktığı görüldü. Bu sonuç, İsrail-Hamas çatışmasındaki keskin tırmanmanın yarattığı kaygının bir belirtisi olarak yorumlandı.
Son Reuters/Ipsos anketi, Amerikalılar'ın Hamas kontrolündeki Gazze'de yaşayan sıradan Filistinliler'in içinde bulunduğu zor durumdan endişe ettiklerini ortaya koydu.
2022 yılı Nisan ayında yapılan benzer ankete katılanların yüzde 9'u, kaygılandıkları en önemli sorunun ne olduğu sorusuna, Rusya-Ukrayna savaşı yanıtını vermişti.
Anket katılımcılarının yüzde 20'si ise ekonominin en ciddi mesele olduğunu kaydetti. Yüzde 9'luk kesim suç, yüzde 7 ise çevre meselelerinin öncelikli olduğu yanıtını verdi.
Başkan Joe Biden'ın kamuoyu destek oranı, 2021 yılı Ağustos ayından bu yana yüzde 50'nin altında seyrediyor. Bu ay alınan sonuç, Biden'ın başkanlık süresi boyunca aldığı en büyük destek oranına yakın. 2022 yılı ortasında yüzde 36 olarak kaydedilen kamuoyu destek oranı, Biden'ın Amerikan halkından aldığı en düşük puandı.
İnternet ortamında yapılan Reuters/Ipsos anketine ülke genelini temsil eden örneklemden 1019 yetişkin katıldı.
Demokrat Parti'nin önündeki açmaz: Biden'ın politikaları popüler ama kendisi değil
Başkan Biden'ın siyasi önceliklerinin halk tarafından onay görmesi ancak kendisinin partiye sadık isimler arasında bile politikaları kadar sevilmemesi, 2024 seçimleri öncesinde Demokrat Partililer'i kaygılandırıyor.
Federal hükümetin yaşlı ve engelli Amerikalılar'ın yararlandığı sağlık hizmetleri sistemi Medicare kapsamındaki reçeteli ilaç fiyatlarını müzakere etmesi, insüline tavan fiyat getirilmesi, altyapı yatırımlarının canlandırılması ve iklim değişikliğiyle mücadele, Biden'ın halk tarafından kabul gören siyasi zaferleri arasında.
Biden'ın çalışan sınıfa yatırım yapılması ve enerji ve sağlık hizmetleri gibi zaruri ihtiyaçların maliyetinin düşürülmesine odaklanan politikaları, kamuoyunda “Bidenomics” olarak tanınıyor.