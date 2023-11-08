Samanyolu Haber /Dünya / “Hamas Gazze’de çatışma sonrası denklemin parçası olamaz” /08 Kasım 2023 09:03

“Hamas Gazze’de çatışma sonrası denklemin parçası olamaz”

İsrail’in Hamas’ın yönetimindeki Gazze’ye operasyonun ardından bölgenin akıbeti tartışılıyor. Beyaz Saray Gazze’nin İsrail güçleri tarafından geçmişte olduğu gibi yeniden işgal edilmesinin doğru bir adım olmayacağını söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcülerinden John Kirby, çatışma sonrası Gazze’deki duruma ilişkin İsrail ile yoğun şekilde görüştüklerini belirtti.

Beyaz Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında John Kirby’ye, çatışma sonrası Gazze konusunda İsrail ve ABD arasında görüş farklılığının olup olmadığına ilişkin bir soru yöneltildi.

Başkan Joe Biden’ın Gazze’nin yeniden İsrail tarafından işgal edilmesinin doğru bir adım olmayacağı görüşünü koruduğunu söyleyen Kirby, “Hamas bu denklemin bir parçası olamaz. 6 Ekim’e dönemeyiz” dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABC kanalına verdiği röportajda, Hamas’la savaşın ardından İsrail’in Gazze’de süresiz şekilde genel güvenlik sorumluluğunu alacağını söylemiş; “Bu güvenlik sorumluluğu bizde olmadığında Hamas terörünün hayal edemediğimiz bir boyutta patladığını gördük” ifadelerini kullanmıştı.

Gazze’nin “Hamas yöntemini sürdürmek istemeyenler tarafından yönetilmesi gerektiğini” belirten ancak ayrıntı vermeyen Netanyahu’nun sözleri, İsrail’in Gazze’de belirli bir düzey kontrolü korumak istediğine ilişkin bir işaret olarak yorumlandı.

İsrail, Filistinliler’in gelecekte kurulacak bir devlet için talep ettikleri topraklar olan Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ü 1967’deki savaşta ele geçirmiş, 2005’te Gazze’den çekilmişti. Bir yıl sonra da Hamas Gazze'de Filistin Yönetimi lideri Mahmud Abbas’a bağlı güçlerden yönetimi almıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da bugün düzenlediği basın toplantısında savaşın ardından Gazze'yi kimin yöneteceğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, "Kimin yönetmeyeceğini söyleyebilirim. Hamas yönetmeyecek, İsrail yönetmeyecek. Geri kalan her şey olasılıklar dahilinde" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vadent Patel, Filistinliler’in Gazze dışına zorla yeniden yerleştirilmesini desteklemediklerini ve bunun Washington’ın amaçladığı bir şey olmadığını ve masada olmadığını belirtti.

Vadent Patel düzenlediği günlük basın toplantısında İsrail Başbakanı Netanyahu’nun bu sözlerinin sorulması üzerine, ABD’nin Gazze’nin İsrail güçleri tarafından yeniden işgal edilmesine de karşı olduklarını kaydetti.
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