Sosyal medyadaki 'Influencer ekonomisi' nasıl işliyor?

170 bin influencer var





Beş milyon TL üzerinde bütçeler

Rapora göre geçen yıl markaların yüzde 35'i influencer pazarlaması için 2 milyon TL'den yüksek bir bütçe ayırdı. Markaların yüzde 18'inin pazarlama bütçesi 5 milyon TL'nin üzerinde oldu.

Nasıl gelir elde ediyorlar?

Creatorden'e göre influencerlar firmalarla yaptıkları anlaşmalar dahilinde en fazla paylaşım karşılığı ücret alırken satış komisyonu, ücretsiz ürün ya da indirim kodu alanlar da var.

Vergilendirme nasıl oluyor?





"30-40 bin kişi inceleniyor"

Türkmen, söz konusu istisnada gelirlerin 1 Ocak 2022 tarihinden sonra elde edilmesi gerektiğine dikkat çekerek bazı sosyal medya yayıncıları hakkında daha önceki yıllara ilişkin vergi incelemelerinin olduğunu, bu kapsamda belirlenen 30-40 bin kişinin incelemesinin devam ettiğini belirtiyor. Buradan cezalar gelebileceğini dile getiren Türkmen, yeni yasayla birlikte sistemin kolaylaştırıldığı ve iyi işlediği görüşünü paylaşıyor.