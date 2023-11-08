Samanyolu Haber /Dünya / Dilan Yeşilgöz ringe çıktı Hollanda karıştı /08 Kasım 2023 09:17

Dilan Yeşilgöz ringe çıktı Hollanda karıştı

Hollanda’da iktidar ortağı Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD), lideri ve başbakan adayı Dilan Yeşilgöz’ün, Dünya Ağır Sıklet Kickboks Şampiyonu Rico Verhoeven ile birlikte ringe çıktığı video, siyasi tartışma yarattı.

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Verhoeven, Hollanda Olimpiyat Komitesi ve Spor Federasyonu (NOC* NSF) tarafından hazırlanan videonun, VVD tarafından siyasi amaçla kullanıldığını savunarak tepki gösterdi.

NOC*NSF de tartışma sonrası açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu VVD'nin bir kampanya videosu değil, bu bizim kampanyamız. Amaç, imkanları kısıtlı insanlara spor yapabilecekleri bir alan sağlamaktı" denildi.

Yeşilgöz, NOC*NSF tarafından, sosyal açıdan dezavantajlı gençlerin spora kazandırılması amacıyla başlatılan “Siyaset, harekete geç!” başlıklı kampanyaya destek amacıyla, 2 hafta önce Rico Verhoeven ile ringe çıktı.

Kickboks antrenmanı sırasında çekilen video, 22 Kasım’da yapılacak erken seçim öncesi, hem Yeşilgöz'ün hem de VVD’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

VVD’nin mesajında, “Parti liderimiz Dilan Yeşilgöz, Rico Verhoeven ile birlikte ringe çıktı” denildi.

Verhoeven, Pazartesi akşamı katıldığı bir televizyon programında, NOC*NSF videosunun siyasi propaganda için kullanılmasına tepki gösterdi.

“Kendisini siyasi istismara uğramış hissettiğini” belirten Verhoeven, videonun yayımlanmasının ardından "Artık VVD yanlısı gibi göründüğünü” söyledi.

Hollandalı sporcu, "Bu hiç de komik değil. Bu videonun amacı bu değildi. Şimdi herkes, ‘Rico, VVD yanlısı’ diyor. Ben ne sağcıyım ne de solcu. Siyasete fazla karışmak istemiyorum" dedi.
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