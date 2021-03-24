Samanyolu Haber /Gündem / Katar sermayesi bu sefer de Erdoğan’ı kurtarır mı? /24 Mart 2021 09:41

Katar sermayesi bu sefer de Erdoğan’ı kurtarır mı?

Erdoğan'ın her sıkıştığında başvurduğu Katar Sermayesi bu sefer de işe yayacak mı? sorusu akıllara geldi.

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İngiltere merkezli Arapça yayın yapan Raialyoum gazetesinin başyazısında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya olduğu ekonomik kriz ele alındı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınması kararının uluslararası piyasalarda Türkiye’ye dönük güvensizliğe yol açtığı kaydedildi.

Türk Lirasının 2018 ve 2019 yıllarında da değer kaybettiği hatırlatılan yazıda, Erdoğan’ın müttefiki Katar’ın bu yıllarda Türkiye’ye dönük yaklaşık 15 milyar dolar değerlerinde yatırımlar yaparak Erdoğan’ı kurtardığına dikkat çekildi.

Katar’ın üçüncü kez Türkiye’ye yatırım yapma durumunun ise zayıf bir ihtimal olduğu belirtiliyor. Yazıda, Katar’ın Türkiye’de yatırım yapacağına ilişkin elde somut bir veri olmadığı ve böyle bir ihtimal olsa dahi bunun hemen gerçekleşmeyeceği söyleniyor. Bunun nedeninin, koronavirüsün Katar ekonomisini kötü etkilemesinin yanı sıra Katar’ın petrol ve doğal gaz gelirlerinin düşmesi ve Dünya Kupası tesisleri için alt yapı inşaatlarının yüksek maliyeti olduğuna işaret ediliyor.

Yazıda, Türkiye’de 4 ay önce Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifasının ardından Katar’ın ülkeye dönük yaptığı yatırımlarının daha sınırlı bir miktarda yapıldığına dikkat çekiliyor.
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