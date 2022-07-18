Katledilen HDP'li Deniz Poyraz'ın duruşmasında silahlı saldırı girişimi

HDP İzmir İl Örgütü binasına Onur Gencer tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu parti üyesi Deniz Poyrazın katledilmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması görülürken, elinde uzun namlulu silah bulunan bir kişi adliye önüne geldi.





Gazete Duvar'dan Özlem Kara'nın haberine göre, adliye önündeki kaldırımdan, otomatik silahla yolun ortasına gelerek silaha mermi süren saldırgan, "Solcular nerede, solcuları gösterin. Ben polise sıkmam. Getirin onları öldüreceğim" dedi.





Şahsın, polis tarafından etkisiz hale getirilmesinin ardından, polisle adliye önünde bekleyen kitle arasında arbede yaşandı. Arbede sırasında polis, bir kişiye yumruk attı. Silahlı saldırgan gözaltına alındı.