Samanyolu Haber /Dünya / Katliam gibi kaza: 24 ölü /18 Eylül 2023 21:55

Katliam gibi kaza: 24 ölü

Peru'nun güneyinde bir yolcu otobüsünün uçuruma devrildiği kazada 24 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

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Peru’nun resmi ajansı Andina’nın verdiği habere göre, Huancayo ile Huanta kentleri arasında seyahat eden otobüs, Ayacucho kara yolu üzerine, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Sözcü'de yer alan habere göre kazada 24 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibinin sevk edildiği, yaralıların hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

HEYELAN MEYDANA GELMİŞ

Anco Belediye Başkanı Manuel Zevallos RPP Radyosuna yaptığı açıklamada, kazanın gerçekleştiği yolda önceden heyelan meydana geldiği ve yolun bakım çalışmasının ise yapılmadığını, tespit ettiklerini söyledi.

Ulusal Karayolu Güvenliği Konseyi rakamlarına göre, Peru’da her yıl yaklaşık 3 bin kişi trafik kazalarında yaşamını yitiriyor ve 55 bin kişi yaralanıyor.
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