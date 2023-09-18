Samanyolu Haber /Gündem / Beyoğlu’nda eylem! Çok sayıda gözaltı var /18 Eylül 2023 22:31

Beyoğlu’nda eylem! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde slogan atarak toplanma çağrısında bulunan ve izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 42 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul’da dün İstiklal Caddesi’nde bir araya gelen grup, slogan atarak toplanma çağrısında bulundu. İzinsiz yürüyüş yapmaya çalışan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Bu sırada kaçan A.G, D.Y, F.A. ve E.İ, kovalamaca sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

ARALARINDA KADINLAR DA VAR

Galatasaray Meydan, Tünel Meydan, Rusya ve Yunanistan konsolosluklarının önünde de toplanmaya çalışan gruplara müdahale eden polis ekipleri, toplamda 7’si kadın 42 kişiyi yakaladı.

Polis merkezine götürülen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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