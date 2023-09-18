Tanrıkulu’nun fezlekesi Cumhurbaşkanlığı’nda

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında, katıldığı bir TV programında TSK'yı hedef alan sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Geçen hafta başlatılan soruşturmanın ardından Tanrıkulu hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve ‘devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlamalarıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi.



Fezleke Cumhurbaşkanlığı'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne iletilecek.



Fezlekenin Meclis’te, komisyonda ve genel kurulda kabulü halinde Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı kaldırılabilir.