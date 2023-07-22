Samanyolu Haber /Gündem / Katliam gibi kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı var /22 Temmuz 2023 19:23

Katliam gibi kaza: 6 ölü, çok sayıda yaralı var

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Sözcü'de yer alan habere göre B.K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 03 M 5906 plakalı minibüs, Afyonkarahisar – Konya kara yolu Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, minibüsteki 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar ve Konya’daki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel de incelemede bulundu.

Kazayı görüp müdahale eden Turgut Öztürk, tarlada çalıştığını şarampole devrilen minibüsün sesini duyunca olay yerine geldiklerini söyledi.

ÖNCE YARALILARI ÇIKARTTIK

Minibüsten önce yaralıları çıkarttıklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

“Cenazeler alt taraftaydı. Çıkarabildiklerimizi çıkarttık, sonra da jandarmaya haber verdik. Minibüstekilerin durumu çok kötüydü, perişandı. Yaralı da çoktu. Ölenler hepsi bölgenin insanı, vişne ve kiraz toplayan tarım işçileri. Hayatını kaybedenlere Allah, rahmet eylesin.”
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