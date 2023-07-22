Samanyolu Haber /Politika / CHP'den 'veri sızıntısı' iddialarıyla ilgili açıklama /22 Temmuz 2023 18:41

CHP'den 'veri sızıntısı' iddialarıyla ilgili açıklama

"CHP'de veri sızıntısı" olarak duyurulan iddialarla ilgili açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP'nin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmediğini söyleyerek, "Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte" dedi.

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BirGün'de yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, “CHP’nin verileri sızdırıldı” iddiasına yönelik açıklama yaptı. Çelik, “Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin ‘üyelik bilgi satırları’ ile örtüşmemekte olup, KVKK kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, “CHP’nin verileri sızdırıldı” iddiası ilgili yazılı açıklama yaptı. Çelik’in açıklaması şöyle:

“CHP’de veri sızıntısı olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip, partimizde ‘ilçe üyesi’, ‘genel merkez üyesi’, ‘düşen üyelik’ kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır.

Tarafımıza konu intikal edildiği andan itibaren sistemlerimizde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir.

Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin ‘üyelik bilgi satırları’ ile örtüşmemekte olup, KVKK kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır.”

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