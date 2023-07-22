Hollanda, Türkiye'ye silah satış kısıtlamalarını kaldırdı

Euronews'te yer alan habere göre Hollanda'da geçici hükümet, Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik silah sevkiyatı üzerindeki kısıtlamaları kaldırdı.



Ankara'nın 2019'da Suriye'nin kuzeyine düzenlediği askeri operasyon sonrası Türkiye'ye silah ambargosu uygulayan ülkeler kervanına Hollanda da katılmıştı.



Geçici hükümet, Avrupa savunma iş birliğini öngören silah ihracat kontrollerine ilişkin "Fransız-Alman Silah Anlaşması"na (Aachen Antlaşması) katılmak üzere söz konusu adımı attığını bildirdi.



Hükümet parlamentoya gönderdiği mektupta, AB ve BM silah ihracatı kriterlerine uyarak silah ihracatını düzenleyen anlaşmaya dahil olmak istediği için bu politikayı kaldırması gerektiğini bildirdi.



Kararın, Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamayı kabul etmesinden kısa süre sonra alınması dikkati çekti.



Keza karar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatı kısıtlamaları da kaldırılıyor.



Hollanda hükümeti 2019 yılında Türkiye'ye silah ihracatını askıya almış, iki yıl sonra ise bu politikayı nispeten hafifleterek ulusal "inkar karinesi" temelinde değerlendirmeye başlamıştı.



Söz konusu uygulama, silah ihracat lisanslarının Hollanda hükümeti tarafından bu silahların ancak Suriye'de kullanılmayacağının tartışmasız bir şekilde kanıtlanması halinde satılması anlamına geliyordu.



Üç bakanlıktan ortak açıklama



Hafta başında Hollanda Dışişleri, Savunma ve Ekonomi bakanlıkları, savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin ortak metin yayımlamıştı.



Metninde, Avrupa'da savunma iş birliğinde daha fazla yakınlaşmanın teşviki için hükümetin silah ihracat kontrolleriyle ilgili aldığı önlemler açıklanmıştı.



Hükümetin, AB savunma iş birliğini güçlendirmek ve Hollanda'nın bu projelere katılımını teşvik etmek istediği aktarılan metinde, bunun Avrupa'da adil rekabet gerektirdiğine işaret edilmişti.



Bu bağlamda halihazırda Türkiye, BAE ve Suudi Arabistan için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararının derhal sona ereceği kaydedilmişti.



Öte yandan geçici hükümet, kısıtlamanın kaldırılmasına rağmen Hollanda menşeli silahların Suriye'nin kuzeyinde veya Yemen'deki çatışmalarda kullanılmadığını izlemeye devam edeceğini bildirdi.