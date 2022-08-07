Samanyolu Haber /Eğitim / Kayır parası istenen 65 okulla ilgili inceleme başlatıldı /07 Ağustos 2022 18:55

Kayır parası istenen 65 okulla ilgili inceleme başlatıldı

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde bazı okulların velilerden kayıt parası istemesi üzerine toplam 65 okulla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

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diken.com.tr'de yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2022-2023 eğitim öğretim yılı okul kayıtlarında zorunlu bağış veya kayıt parası alındığına yönelik şikayetler üzerine 65 okulda inceleme başlattı. Sorumluları, ‘görevden alma, uyarı, kınama‘ gibi disiplin cezaları bekliyor.

MEB, bu yıl ilk kez Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı liselerde olduğu gibi Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı anaokulu, ilkokul ve ortaokullara da doğrudan bütçe göndermeye başlamıştı.

Fakat birçok veliden okul kayıtlarında bağış veya kayıt para adı altında zorunlu para istendiğini söyleyerek şikayetçi oldu.
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