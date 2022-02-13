Samanyolu Haber /Gündem / Kaymakamdan cemevi yöneticisine silahlı tehdit! /13 Şubat 2022 11:10

Kaymakamdan cemevi yöneticisine silahlı tehdit!

Nazimiye Kaymakamı Uğur Tutkan, Düzgün Baba Cemevi'ne kesilen 60 bin TL para cezasını eleştiren cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek'i tehdit etti. Kaymakam Tutkan cemevinin önünde kolluk kuvvetleriyle silahlı poz verip sosyal medya hesabından paylaştı.

SHABER3.COM

Dersim’in Nazimiye ilçesinde bulunan Düzgün Baba Cemevi’ne son 3 yılda 60 bin lira para cezası kesilmesine yönelik açıklama yapan cemevi Başkanı Sinan Kırmızıçiçek, dernek olarak cezaların hukuksuz şekilde kesildiğini dile getirdi.

Cumhuriyet'in haberine göre Cemevine 'ticarethane' gibi bakıldığını belirten Kırmızıçiçek, ''Dernekler Kanunu'na aykırı olarak çeşitli gerekçelerle kesilen cezaları kabuletmiyoruz. Biz verilen bu cezayı Dernekler Masası ve hukukçularla konuştuğumuzda verilen cezanın hukuksuz verildiğini söylediler. Biz bu hukuksuzluğu kabul etmiyoruz. İnanç yerlerimiz ticarethane değil. Biz para cezalarıyla inancımızdan vazgeçmeyiz, bu konuyla alakalı Dersim Barosu ile görüşüp hukuki destek talep edip itiraz davamızı açtık. Düzgün Baba Cemevi şahsında aslında cezalandırılan Aleviliktir” ifadelerini kullandı.

CEMEVİ ÖNÜNDE SİLAHLI POZ
Olayın basına yansıması sonucu Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, kolluk kuvvetleri ile cemevine giderek, eli silahlı bir şekilde çektiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Cemevi Başkanı Kırmızıçiçek’i tehdit etti.

Cemevi Derneği Başkanı Kırmızı Çiçek'i tehdit eden Kaymakam Tutkan, fotoğrafa şu yorumu yazdı: 

“Dernek adı altında halkımızın inancını kullanarak para toplayıp, topladığı paraları da usulsüz, kanunsuz ve Düzgün Baba Cemevi ve mekânı dışında yani amaç dışı harcayacaksın, sonra da cemevlerimizi biz ticarethane göreceğiz. Kanunsuzluk, usulsüzlük kıblesi olanlara doğru yolu göstereceğiz. Türkiye Cumhuriyeti kanun ve hukuk devletidir. Sana da uzantılarına da öğreteceğiz kanunu, hukuku ve devletimizin gücünü.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kaymakamdan cemevi yöneticisine silahlı tehdit! Sonraki Haber >>

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

İstanbul’da her ilçeye bir ‘Zam Duvarı’ açıldı

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

Eskişehir’deki elektrik faturası eylemine sert müdahale

6 muhalefet lideri bir araya geldi

6 muhalefet lideri bir araya geldi

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Adana karıştı! Furkan Vakfı'na çok sert müdahale

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

Covid-19 kısıtlamaları karşıtı 'Özgürlük Konvoyu' Fransa'ya sıçradı

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

İtalya’daki Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Sövmek İle Yüceltmek Arasında İslam Tarihi

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Bakmak ayrı , görmek ayrı

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Cemal Enginyurt canlı yayında küfür etti!

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı

Meksika'da kuş sürüsü yere çakıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:20:50