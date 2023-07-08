Samanyolu Haber /Politika / Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partililere mektuplu çağrı /08 Temmuz 2023 10:52

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan partililere mektuplu çağrı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, parti üyelerine seçimdeki başarısız sonuç sonrası mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, “Mücadelemizi daha güçlü sürdürmek zorundayız” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından başlayan kurultay ve değişim sürecinde tüm parti üyelerine bir mektup gönderdi. Kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Daha büyük bir güç ve azimle çalışılması" talebinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Değerli yol arkadaşım" başlığını taşıyan mektubunda şunları kaydetti:

“Cumhuriyet tarihimizin en kritik seçimlerinden birini geride bıraktık. Karanlığın baskının iftiraların yanında yalanların, hilelerin ve hukuksuz bir biçimde devlet olanaklarının kullanıldığı adaletsiz bir seçimden çıktık. Süreç çalıştığımız beklediğimiz ve dilediğimiz gibi sonuçlanmadı. Demokrasi mücadelemizde birlikte yol almak için gösterdiğiniz büyük çaba ve kararlılığın çok de ğerli olduğunu bilmenizi isterim. Elini taşın altına koyma cesareti gösteren sizler sayesinde partimiz daha da güçlendirmektedir. Adil ve özgür bir Türkiye için hak, hukuk ve adalet için mücadelemizi eskisinden daha güçlü sürdürmek zorundayız. Bu tarihin bize yüklediği bir sorumluluktur. Bu nedenle partimizin hedefine daha büyük kararlılıkla ulaşmasını sağlayacak adımları hep birlikte atacağız. Atatürk’ün ‘Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim’ sözü partimize gönül vermiş olanların hiç unutmaması gereken temel bir ilkedir.”
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