Ukrayna'ya misket bombası yollamak savaşı nasıl etkiler?

155 milimetrelik bir mermi 24 ila 32 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabiliyor, bu da onları düşman hedeflerini uzaktan vurmaya çalışan Ukrayna kara birlikleri için tercih edilen bir mühimmat haline getiriyor. Ukrayna kuvvetleri Ruslarla savaşırken günde binlerce mermi harcıyor.





Ancak misket bombaları daha etkili bir seçenek olabilir.





ABD'nin depolarında hızla erişebileceği büyük miktarda misket bombası bulunuyor. ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'dan gelen bir mektupta, Biden yönetimine ABD'nin kullanıma hazır 3 milyon misket bombasını Ukrayna'ya göndermesi istendi.





Ukrayna'nın kritik karşı saldırısına yardımcı olması için ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya gerekli sistemleri sağlaması gerektiği belirtildi.





NATO müttefiklerinin ABD'nin misket bombası sağlamasına nasıl tepki vereceği belirsiz.





Almanya, Ukrayna'ya misket bombası sağlamayacağını açıkladı, ancak ABD'nin kararını anlayışla karşıladığını belirtti.





Misket bombası kullanımı uluslararası hukuku ihlal etmese de sivillere karşı kullanımı bir ihlal olabilir ve savaş suçu olarak kabul edilebilir.