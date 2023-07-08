Samanyolu Haber /Gündem / 23 kişiyi katleden saldırgana 90 kez müebbet /08 Temmuz 2023 11:06

23 kişiyi katleden saldırgana 90 kez müebbet

Teksas'ta bulunan bir Walmart mağazasında 2019 yılında gerçekleşen saldırıda 23 kişi öldürülmüş ve 22 kişi yaralanmıştı. Bugün, saldırgan 90 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

SHABER3.COM

Patrick Crusius adındaki saldırgan, federal idam cezasından kaçınmak için suçunu kabul etmiş ve anlaşmaya uygun olarak bu cezayı almıştır. Ancak ölüm cezası olasılığı, saldırganın Teksas eyaletindeki suçlamaları nedeniyle hala mevcut. 

Saldırganın avukatı, akıl hastalığının müvekkilini saldırıya sürüklediğini iddia etse de savcılar bunu reddetmiş ve saldırganın ne yaptığının farkında olduğunu belirtti.

Federal mahkemedeki duruşmada, saldırıda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları, saldırganın karşısına geçerek etkileyici açıklamalarda bulundu. 

Saldırı sırasında 12 yaşında olan Genesis Davila, babasının yaralandığını ve futbol antrenörünün öldürüldüğünü tanıklık ettiğini belirterek saldırgana nefretini ifade etti. Thomas Hoffman ise babasını kaybettiği saldırganı "uğursuz parazit" olarak tanımlayarak ona silahsızken hiçbir şey olmadığını söyledi.

Savcılar, saldırganın saldırıdan önce 1000 kilometre yol katettiğini ve saldırıda AK-27 tüfeği ve çukur uçlu mermi kullandığını belirtti. Saldırgan, saldırıdan hemen önce internet üzerinde yayınladığı manifesto ile Hispanik topluluğuna yönelik bir yanıt olarak hareket ettiğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 23 kişiyi katleden saldırgana 90 kez müebbet Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:20