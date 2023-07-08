23 kişiyi katleden saldırgana 90 kez müebbet

Patrick Crusius adındaki saldırgan, federal idam cezasından kaçınmak için suçunu kabul etmiş ve anlaşmaya uygun olarak bu cezayı almıştır. Ancak ölüm cezası olasılığı, saldırganın Teksas eyaletindeki suçlamaları nedeniyle hala mevcut.





Saldırganın avukatı, akıl hastalığının müvekkilini saldırıya sürüklediğini iddia etse de savcılar bunu reddetmiş ve saldırganın ne yaptığının farkında olduğunu belirtti.

Federal mahkemedeki duruşmada, saldırıda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin yakınları, saldırganın karşısına geçerek etkileyici açıklamalarda bulundu.





Saldırı sırasında 12 yaşında olan Genesis Davila, babasının yaralandığını ve futbol antrenörünün öldürüldüğünü tanıklık ettiğini belirterek saldırgana nefretini ifade etti. Thomas Hoffman ise babasını kaybettiği saldırganı "uğursuz parazit" olarak tanımlayarak ona silahsızken hiçbir şey olmadığını söyledi.

Savcılar, saldırganın saldırıdan önce 1000 kilometre yol katettiğini ve saldırıda AK-27 tüfeği ve çukur uçlu mermi kullandığını belirtti. Saldırgan, saldırıdan hemen önce internet üzerinde yayınladığı manifesto ile Hispanik topluluğuna yönelik bir yanıt olarak hareket ettiğini ifade etti.