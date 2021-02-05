Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de taziye ziyareti /05 Şubat 2021 23:39

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de taziye ziyareti

Bir dizi programa katılmak üzere İzmir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) ailelerine taziye ziyaretinde bulunduğu belirtildi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Menderes ilçesinde araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

Yarın İzmir'de bir dizi programa katılacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde kente geldi. CHP lideri, Menderes ilçesinde araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) Buca ilçesinde yaşayan ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyareti basına kapalı olarak gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'na CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da eşlik etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İzmir'de taziye ziyareti Sonraki Haber >>

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Öğrenciler, Melih Bulu'yu karşılarında gördükleri o an böyle seslendiler

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Boğaziçi'nde gözaltına alınan Şeyma Altundal: Aynı gemide değiliz

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

Gökhan Açıkkollu’nun adını taşıyan su kuyusu açıldı

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

İzmir'de Polisten çok sert müdahale

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

SpaceX'in ikinci Starship test uçuşu da patlamayla sonuçlandı

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Polisten Milletvekili Barış Atay'a sert müdahale

Öğrencilere polis müdahalesi

Öğrencilere polis müdahalesi

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

AKP kongresinde tekme ve yumruklar havada uçuştu

Meşhur robot Spot yenilendi

Meşhur robot Spot yenilendi

Acemi pilot pisti tutturamayınca!

Acemi pilot pisti tutturamayınca!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:11:27