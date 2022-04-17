Samanyolu Haber /Gündem / Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Turgut Özal mesajı /17 Nisan 2022 17:24

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Turgut Özal mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu vefatının 29. yılında eski başbakanlardan Turgut Özal ile ilgili bir mesaj paylaştı.

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Eski başbakanlardan Turgut Özal'ın vefat yıl dönümünde siyasilerden anma mesajları geldi. Bu isimlerden birisi de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu oldu.

KILIÇDAROĞLU DA BİR MESAJ PAYLAŞTI

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyeti’nin 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29’uncu yılında ailesi, yakınları ve siyasi isimler tarafından anılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin bir anma mesajı paylaştı. CHP lideri, Twitter'dan yayımladığı mesajında "Kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı" ifadelerini kullandı.

"SAYGI VE RAHMETLE ANIYORUM"

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şu şekilde:

"Devleti yönetirken bürokrasiyi ve devletin geleneklerini ciddiye alan, kendi görüşünü dayatmadan en doğrusunu arayan örnek bir siyaset ve devlet insanıydı. 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ı aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, saygı ve rahmetle anıyorum."
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