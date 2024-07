Kenan Işık için AKM'de tören düzenlendi

İmamoğlu, şöyle devam etti: "Oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliği, yazarlığı, sanat çalışmalarıyla birlikte TV sunuculuğu da ayrı bir yer almıştı yaşamında. Ve özellikle kendisini ekranda daha iyi tanırken, sadece bir programla insanlara ne kadar güzel mesajlar, topluma ne kadar kıymetli anekdotlar sağladığını, bir yarışma programından bile o kısacık diyaloglarla inanılmaz dersler veren, inanılmaz katkılar sunan bir insandı. O etkileyici sesi, beyefendi tavrı hiçbir zaman aklımızdan çıkmayacak."





"Bir başka yönü gazetecilik. Ama bizim için çok özel bir tarafı da bu şehre hizmet etmiş olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Genel Sanat Yönetmenliğini de üstlenerek, güzel kentimize de hizmet sunan değerli bir hemşehrimizdi. Kendisine minnettarız. 10 yıl boyunca açıkçası hep kendisinden iyi bir haber alma dileğinde bulunduk. Eminim, milyonlarca insanımızın duası onunla olmuştur. Ama ne yazık ki aramızdan ayrıldığı haberini hep beraber aldık. Bugüne kadar hayatımıza kattığı tüm güzellikler için kendisine yürekten teşekkür ediyoruz."





İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık için Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlendi.Işık ailesinin taziyeleri kabul ettiği anma töreninde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kenan Işık’ın oğlu Mehmet Işık, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy birer konuşma yaptı.İmamoğlu, konuşmasında, "Bugün çok değerli tiyatro ve seslendirme sanatçısı, sunucu, gazeteci, kültür insanı Kenan Işık'ı kaybetmeyen büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Kenan Bey, toplumun her kesimi tarafından sevilen, saygı gören ve takdir edilen bir insandı. Gerek sahne üstünde, gerek kamera arkasında birbirinden başarılı birçok çalışmayla, gönülden insanların sevgisini kazanmıştır" ifadelerini kullandı.Kenan Işık için "Çok yönlü bir insandı" diyen İmamoğlu, şunları kaydetti:Kenan Işık’ın oğlu Mehmet Işık da duygularını şu sözlerle dile getirdi:“Dualarınız ve dilekleriniz için teşekkür ediyorum ailem adına. Ömrü boyunca babam, her şeyden çok iyi, adaletli ve merhametliydi. Memleketinin insanını hep çok iyi tanımış, bir o kadar da sevmişti. Sanatında hep memleketi ve insanı için, sanatı vasıtası ile dünyayı bulduğundan daha iyi bir yer olarak bırakmak için ve sanatını bunun için kullanmayı amaçlamıştı her zaman. Ve kime sorarsanız sorun, bence bunu başardı. Sadece abime ve bana babalık değil, ülkenin bütün insanları için babalık görevini ve rol modellik görevini üstlendi.Sanatçı ve özellikle tiyatrocu kimliğiyle, Anadolu'yu ve Anadolu'nun kültürünü her zaman sanatının en merkezine koydu. Sahnelediği oyun Molière olsun, Sofokles olsun, Shakespeare olsun; hepsini Anadolu'nun ruhu ile harmanlayarak, insanımıza yol gösterdi. Sanatının ve kişiliğinin zenginliği, samimiyeti ve sahiciliğiyle bütün memleketimizin gönlünü aldı. Hayatının en büyük tutkusu olan sanatı ile hem ailesine bakma fırsatı buldu hem de ülkesinin insanına fayda sağladı. Şu anda kendisine ben, buradan, bu sahneden minnetimi sunarken, eminim hepiniz de aynı minnet duygusu içerisindesinizdir. Babamın ruhu huzur içindedir. Nur içinde yatsın. Hepimizin başı sağ olsun.”