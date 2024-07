Emniyet müdürü hastaneyi birbirine kattı: Doktora saldırdı!

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde görevli Dr. Erhan Çetin, muayene sırası gelemeden muayene olmaya çalışan İncesu Emniyet Müdürü Remzi Yıldırım ve iki oğlu tarafından darp edilmek istendi.



Darp raporu alan Dr. Çetin, Emniyet Müdürü ve iki oğlu hakkında şikayetçi oldu.



GÜVENLİK KAMERA KAYITLARINI ALMAYA ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ



Öte yandan ilçe emniyet müdürünün olay anına dair güvenlik kamera görüntülerini de almaya çalıştığı öne sürüldü.



ŞİKÂYET DİLEKÇESİNE SÖZCÜ ULAŞTI



Emniyet Müdürü Yıldırım ve oğulları tarafından darp edildiğini iddia eden Dr. Erhan Çetin’in şikayet dilekçesine SÖZCÜ ulaştı.



Çetin, şikayet dilekçesinde yaşanılanları şu sözlerle anlattı:



-Ben Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünde d20816 sicil numaralı asistan doktor Erhan Çetin. 27.07.2024 tarihinde 17:30 sularında acil bir hastayı 30 günlük yenidoğan hastası muayene ettikten sonra sırası 172 numara olan ve triyajının üsye olarak değerlendirdiği hastanın ve önünde 30 kişinin muayene sırası beklediği esnada muayenesinin gelmemesine rağmen 3 şahıs muayene odama dalarak ‘sıra bizde’ diyerek kaba bir üslupla odama giriş yapmışlardır.



-Sonradan isimlerini öğrendiğim ve uyarı sonrasında kendi mesleğini ön plana alarak öncelikli muayene olma isteği ve zorla muayene ettirme çabasında kendisini emniyet amiri olarak tanıtan ve sonradan öğrendiğim bilgiler dahilinde Kayseri İncesu Emniyet Müdürü olduğunu öğrendiğim şahısla beraber 2 çocuğuyla beraber odamda ‘sıra numaranızı öğrenebilir miyim’ şeklinde soruma ‘sıra bizde’ deyip sonrasında sıra numaralarının 172 olduğunu söyleyen şahsa ‘beyefendi sizin önünüzde 30 kişi var’ dediğim esnada bana sesini yükselterek ‘biz okumuş yazmış insanlarız siz keyfinize göre hasta alıyorsunuz’ tarzında söylemlerde bulundu.



-Ben de kendisine ‘beyefendi buna biz karar vermiyoruz triyajımız öncelikli hastayı belirliyor biz de ona göre hastalarımıza bakıyoruz’ dememle’ ben Emniyet amiriyim bakacaksın’ tarzında emir kipiyle konuşmaya başladı.



“KAFA ATMAYA ÇALIŞTI”



-Sonrasında yanındaki, sanırım büyük oğluymuş. ‘Sen kimsin lan bize bakmıyorsun sen kendini ne zannediyorsun’ tarzında konuşma yaparak üzerime doğru geldi. Beni sol kolumdan tutarak kafa atmaya çalıştı. O esnada kafamı geriye çekerek güvenlik diye bağırdım. Sonrasında ikisi birden seslerini yükselterek ‘güvenlikler kim lan!



-Güvenlik bize ne yapabilir’ tarzında bağırmaya başladılar. Emniyet müdürü olduğunu söyleyen şahıs konuşma esnasında sağ omzuma vurarak benimle konuştu. Sonrasında güvenlik gelince koridorda bağırmalar devam etti.



-Emniyet müdürü diye kendisini tanıtan şahıs koridorda sanki kendi karakolundaymış gibi bağırarak ‘burada kameralar varsa hepsini toplatın’ şeklinde etrafındakilere emirler veriyordu”



HEKİMSEN: KABUL EDİLEMEZ



Yaşanan olayın ardından HEKİMSEN’den de açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meslektaşımızı darp etmeye çalışan şahısların Kayseri İncesu Emniyet Müdürü ve 2 oğlu olduğunu üzüntüyle öğrendik.



-Ayrıca kendisi Tıp Fakültesi bölgesinde sorumlu olmayıp İncesu'da görevli olduğu halde görev alanı dışındayken delilleri karartmak için kamera görüntülerinin toplanması talimatı vermesi de ayrı bir suç teşkil etmektedir.



-Bu haftanın başında Manisa'da gerçekleşen hukuksuz gözaltına alma durumunda savcı ve Jandarma mensuplarının meslektaşlarımıza uyguladıkları muameleyi de hatırladığımızda, önlem alınmadıkça hekim ve sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin boyutlarının artacağına yönelik işaretler bizleri ürpertmekte, umutsuzluğa itmektedir.



-Canımızı emanet ettiğimiz, şiddet olaylarında korunmayı beklediğimiz emniyet mensuplarının bizlere şiddet uygulaması kabul edilemez.



-Hekimsen mezkur olaylarda gerekli hukuki. işlemleri başlatmış ve takip etmektedir. Ayrıca İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan da idari işlemleri başlatmalarını talep ediyoruz.”



“SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ”



Darp iddiasına bir tepki de bir tepki de Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin'den geldi.



Şahin, yaşananları da şahitlerin beyanları doğrultusunda aktardı ve 'Sürecin takipçisiyiz' dedi.



Yazılı açıklama yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:



-Bölge Müdür Şahitlerin de teyidiyle yazıyorum, doktor arkadaşımız şahısların her türlü sözlü sataşmalarına nezaketle ve kendisinin de polis yakını olduğunu söyleyerek karşılık vermesine rağmen olay büyümüş ve kafa atma girişimine kadar varmıştır.



-Meslektaşımızla görüştüm, terörle mücadele eden bir polisin kardeşi ve her hastasına yakını gibi bakmaya çalışan bir hekim olarak büyük hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.



-Ben de kendisine Kayseri Tabip Odası olarak her zaman yanında olduğumuzu ilettim. Biz hekimleri, kamu görevlilerini ve her vatandaşımızı korumakla görevli olan emniyet teşkilatımızın, makamına, babasının makamına güvenerek zorbalık yapmaya kalkışan çürük elmaları içinden temizleyeceğine ve nezdimizdeki güvenilirliğini sürdüreceğine inanıyorum. Sürecin takipçisiyiz.



“MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ”



Yaşanılanların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü olayın araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirdi.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



-Erciyes Üniversitesi Çocuk Acil Polikliniği'nde, muayene sırası gerekçesi ile Poliklinik doktoru ve İncesu İlçe Emniyet Müdürü arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir.



-İki tarafın birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.