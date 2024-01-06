Kendisine tebliğ edildi: AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum

Bold Medya'da yer alan habere göre gazeteci İsmail Saymaz, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu iddia etti.



Tayyip Erdoğan’ın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı 12’si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.



Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun AKP tarafından bildirildiğini açıkladı.



Saymaz’ın paylaşımı şu şekilde:



“Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AKP tarafından bildirildi. Tevfik Göksu, aday bile olmadan kaybederek, tarihe geçti.”



Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyordu.