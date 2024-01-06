Samanyolu Haber /Gündem / Kendisine tebliğ edildi: AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum /06 Ocak 2024 22:15

Kendisine tebliğ edildi: AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum

Mart ayındaki yerel seçimlerde AKP’nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunun kesinleştiği iddia edildi. İstanbul adayını yarın açıklayacak olan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kurum’u arayarak kendisine adaylığını tebliğ ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre gazeteci İsmail Saymaz, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Murat Kurum olduğunu iddia etti.

Tayyip Erdoğan’ın Haliç Kongre Merkezi’nde açıklayacağı 12’si büyükşehir, 28 belediye başkan adayından biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacak.

Gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunun AKP tarafından bildirildiğini açıkladı.

Saymaz’ın paylaşımı şu şekilde:

“Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AKP tarafından bildirildi. Tevfik Göksu, aday bile olmadan kaybederek, tarihe geçti.”

Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyordu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kendisine tebliğ edildi: AKP’nin İstanbul adayı Murat Kurum Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:42:28