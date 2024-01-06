Samanyolu Haber /Dünya / Sınırda gerginlik büyüyor: İsrail, Lübnan sınırına zeplin yerleştirdi /06 Ocak 2024 22:10

Sınırda gerginlik büyüyor: İsrail, Lübnan sınırına zeplin yerleştirdi

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetlenerek devam ederken Lübnan sınırında da gerginlik artıyor. İsrail, en son olarak füzelerin tespiti için radarlarla donatılmış zeplini Lübnan sınırına yerleştirdi.

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İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bu yana “savaşın genişlemesi” dünyada ortak bir endişe olarak öne çıkarken Tel Aviv'den gerginliği yükseltecek bir adım daha geldi.

İsrail, ülkenin kuzeyine gelişmiş füze ve hava araçlarını tespit için radarla donatılmış zeplin konuşlandırdı.

Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun "Sky Dew" olarak bilinen füze ve hava araçları tespit ve uyarı sistemini, 1,5 yıl devre dışı bırakıldıktan sonra İsrail'in kuzeyinde yeniden faaliyete geçirdiğini yazdı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail’in kuzeyi ve Lübnan’ın güneyinde yaşayan bölge sakinleri füze tespit zeplininin bölgeye konuşlandırıldığını aktardı.



Haberde, sistemin henüz "operasyonel" olmadığı gibi konuşlandırılmasıyla ilgili önemli aksaklıkların da yaşandığına işaret edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde de ABD'den sipariş edilen parçaların ulaşmasının ardından sistemin bugün aktifleştirildiği belirtildi.

İsrail’in söz konusu sistemi ülkenin kuzeyinde aktif hale getirme hamlesinin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve beraberindeki 6 kişiye 2 Ocak'ta Beyrut'ta düzenlenen suikastın ardından gelmesi dikkat çekti.

Hizbullah, Aruri’ye yönelik suikasta tepki olarak bugün İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 60’dan fazla roket attığını açıklamıştı.

İsrail ile Hizbullah, 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde bulunuyor. Çatışmalarda 152 Hizbullah mensubu öldürülürken, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri de hayatını kaybetti.
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