Samanyolu Haber /Gündem / Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a videolu cevap /17 Şubat 2021 17:29

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a videolu cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik 'Terbiyesiz' diyen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Sosyal medya hesabı Twitter'dan "İnsan için ahlak, elbiseden daha önemlidir" ifadeleriyle video paylaşan Kılıçdaroğlu, "Bugün Erdoğan bana hakaret ediyor, kontrolünü kaybedip 'Terbiyesiz' bile diyor. Niçin söylüyor bunları? Ben 16 şehidimizin hakkını savunduğum için" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Ve kendisine 5 soru sordum. Şehit aileleri adına sordum. Milletimiz adına sordum. '5 soruya cevap ver' dedim. En azından toplum neyin ne olup olmadığını öğrensin diye. Ama sen bütün bunları bırakıyorsun, bana hakaret ediyorsun. Hangi gerekçeyle hakaret ediyorsun, işin reklamına kaçıyorsun. Ben 16 şehidimizin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Ve yine sana söylüyorum; o 5 sorunun cevabını mutlaka senden alacağım."
 
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