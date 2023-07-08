Samanyolu Haber /Dünya / KHK’lı akademisyen Öztürk’e ABD Tarım Bakanlığı’ndan 2,8 milyon dolarlık hibe /08 Temmuz 2023 13:43

KHK’lı akademisyen Öztürk’e ABD Tarım Bakanlığı’ndan 2,8 milyon dolarlık hibe

KHK’lı ‘Bal akademisyen’ Ferhat Öztürk, balın tıbbi tedavilerde kullanılması üzerine yaptığı araştırmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı akademisyen son olarak çalışmaları için ABD Tarım Bakanlığı Ulusal Gıda ve Tarım Enstitüsü’nden 2,8 milyon dolarlık hibe kazandı.

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Texas Üniversitesi – San Antonio Kampüsü’nde Yardımcı Doçent olarak görev yapan KHK’lı akademisyen Ferhat Öztürk, iki meslektaşıyla beraber başlattığı gelecek nesil şehir arıcılarını destekleme programı için 2,8 milyon dolarlık Bakanlık hibesi kazandı.

Ferhat Öztürk Texas Üniversitesi gazetesine verdiği demeçte, “Bu federal ödül, öğrencileri arıcılığın önemi konusunda eğitmek ve yerel balın tıbbi özelliklerini keşfetmek için çeşitli fırsatlar sunacak. Bu cömert hibenin en önemli amaçlarından biri, yeterince temsil edilmeyen azınlık gruplarından gelen (underrepresented minorities) öğrencilerin Tarım Bakanlığı tarafından sunulan kariyer yollarını takip etme fırsatını genişletecek işgücü eğitimini sağlamak” ifadelerini kullandı.

5 yıllık hibe, seminerler, araştırma projeleri, çıraklık, staj, atölye çalışmaları ve bir kurs aracılığıyla arıcılık ve balın tıbbi özellikleri konusunda geleceğin liderlerini yetiştirecek.

ABD’de ‘Balın Tıbbi Özellikleri’ üzerine yıllık ders veren tek hoca olan Öztürk, gelecek nesil farklı öğrencileri eğittikçe, yerel balların tıbbın farklı alanlarında bir tedavi seçeneği olarak daha iyi bir yere sahip olacağını söyledi.

Program ayrıca ABD’deki tarım endüstrisinin içinde olduğu problemlere karşı çözümler içeriyor ve arıcılık ve tıbbi bal üretimi alanında girişimcilerin sayısını artırmayı planlıyor.
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