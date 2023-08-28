KHK’lılara yönelik kurumsal fişlemelere emsal karar

Ombudsman’ın açıklama istediği üniversite yönetimi, OHAL Kanunu’nda görevden uzaklaştırılanların kayıtları ile ilgili herhangi bir işlem yapılması hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı, dolayısıyla bir işlem yapılamadığı yanıtını verdi.





Bold Medya'da yer alan habere göre KHK’lı olan ancak hakkında yürütülen soruşturma sonrasında görevine iade edilen bir kamu görevlisi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin hakkında tuttuğu kayıtlarla ilgili TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) başvurdu.Ombudsmanlık, Gülen Hareketine yönelik soruşturmalar kapsamında uzaklaştırıldıktan sonra görevine iade edilen binlerce kamu görevlisini ilgilendiren emsal niteliğinde bir karar verdi. Ombudsman, bu durumdaki bir kamu görevlisinin soruşturma ile ilgili kayıtlarının özlük dosyası dışında muhafaza edilemeyeceğine ve SGK, İnsan Kaynakları gibi sistemlerden silinmesi gerektiğine hükmetti.Öğretim görevlisi, başvurusunda 26 Ağustos 2016’da görevden uzaklaştırıldığını, yürütülen adli ve idari soruşturma sonucunda Hizmet Hareketi ile herhangi bir bağı olmadığının belirlenmesi üzerine 5 Aralık 2016’da görevine iade edildiğini belirterek, “Elektronik veri tabanlarında bulunan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin kayıtların silinmesi” talebinde bulundu.Dosyayı inceleyen Ombudsman, geçtiğimiz günlerde kararını verdi. Ombudsman kararında Kamu Denetçisi Sadettin Kalkan’ın, Kamu Başdenetçisi’ne başvuranın özlük dosyası haricinde tutulan Kurumsal Kaynak Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı, Personel Bilgi Sistemi ve benzeri elektronik veri tabanlarında bulunan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin kayıtların silinmesinin hukuka ve hakkaniyete uygun olacağını değerlendirdiği belirtildi.Kararda, “Kamu görevlisinin özel ve çalışma hayatına ilişkin tüm bilgilerinin yer aldığı özlük dosyasının yalnızca belirli kişilerce ve şartlarda erişilebilir olduğu, bu açıdan kamu görevlilerinin haklarının korunmasının da teminatı olan özlük dosyasında, başvuranın görevden uzaklaştırılmasına ve iadesine ilişkin bilgi ve belgelere yer verilmesinde hukuka ve hakkaniyete aykırılık olmadığı değerlendirilmiştir” denildi.“Haksız bir şekilde görevden uzaklaştırılanların açıkta geçen sürelerinin Kurumsal Kaynak Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Takip Programı, Personel Bilgi Sistemi ve benzeri elektronik veri tabanlarında bulunan görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin kayıtların görülmesi, ilgili ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmasına sebep olabileceği gibi, bu durumun söz konusu resmi belgeleri kullanmak durumunda olan başvuran ve benzer durumdakiler hakkında olumsuz algılara yol açabileceği, böylece kişinin maddi ve manevi zararına yol açabileceği değerlendirilmektedir.Kayıtların silinmesi konusunda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne tavsiyede bulunulmasına karar verildi.