Samanyolu Haber /Gündem / KHK'lı şehidin eşi, cenazeye eşinin görevde giydiği polis üniformasıyla geldi /23 Ekim 2019 17:24

KHK'lı şehidin eşi, cenazeye eşinin görevde giydiği polis üniformasıyla geldi

Askerliğini yaparken şehit olan KHK'lı polis memuru Burak Zekeriya Altunok'un eşi cenazeye eşinin eski polis üniformasıyla katıldı.

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde, İran sınırında devriye görevindeki zırhlı araca PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda şehit olan İstihkam Er Burak Zekeriya Altunok, memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı.

32 yaşındaki Altunok’un naaşı, Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınarak Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi’ndeki babaevine getirildi.

Burada helallik alınmasının ardından Zekeriya Altunok için Kalem Kırdı Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Güçlükle ayakta duran anne Nurgül Altunok, “Şehitlik oğluma çok yakıştı” diyerek gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Şahin Güven’in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabasıyla Kayseri Garnizonu ve Hava Şehitliği’ne götürülen Altunok’un naaşı, burada defnedildi.

Törene, şehidin eşi Vildan, çocukları 5 yaşındaki Ahmet Eren, 3 yaşındaki Gökdeniz, annesi Nurgül, babası Mustafa, kardeşleri Halil İbrahim ve Fatih Altunok ile yakınları katıldı.

AKP'Lİ SİYASETÇİLER ŞEHİT CENAZESİNİ KAÇIRMADI

Şehidin cenzaesine hükümetten de katılanlar oldu. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AKP Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, askeri ve mülki erkan cenazeye katıldı.

16 AY HAPİSHANEDE KALDI, BERAAT ETTİ AMA MESLEĞİNE DÖNDÜRMEDİLER

Polis olarak görev yaparken 701 sayılı KHK ile 2017 yılında mesleğinden ihraç edilen Altunok'un 16 ay cezaevinde tutuklu olarak yargılandığı belirtiliyor. Mahkemede beraat eden Altunok, buna rağmen mesleğe geri iade olamadı ve askerlik için tekrar silah altına alındı. Geçtiğimiz günlerde Iğdır'da düzenlenen terörist saldırıda ağır yaralanan Altunok tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.
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