Kiev G20 bildirisini kırmızı kalemle çizdi

Hindistan’ın ev sahipliğinde “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” temasıyla gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi, dün gerçekleşen kapanış oturumuyla sona erdi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden bu yana üye ülkeler arasında görüş ayrılıklarının olduğu zirvede, Ukrayna savaşı ana gündem maddesi olarak öne çıkmazken, zirve bildirisinde savaşa yönelik daha dengeli bir ton benimsenmesi Kiev’in tepkisini çekti, Moskova’dan övgü aldı. Hindistan’ı Orta Doğu ve Avrupa’ya bağlaması öngörülen yeni ticaret koridoru anlaşması zirvenin dikkat çekici gelişmesi oldu.





İFADELERİ ‘DÜZELTTİ’





G20 zirvesinin sonuç bildirisinde Ukrayna savaşına yönelik Rusya’yı doğrudan suçlamayan, daha dengeli ve hafif bir ton yakalanmış olması Kiev yönetiminin tepkisini çekti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20’nin gururlanacağı bir şey olmadığını belirterek bildirinin değiştirilmiş bir versiyonunu sosyal medyadan paylaştı. Bildirideki “Ukrayna’daki savaş” ifadesinin üzerini çizen Nikolenko, yerine kırmızı harflerle “Ukrayna’ya karşı savaş” ifadesini koydu. “Tüm devletler güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınmalı” ifadesi de “Rusya bundan kaçınmalıdır” şeklinde değiştirdi.





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise bildiride Rusya’nın doğrudan kınanmaması üzerine Moskova’nın “diplomatik bir zafer elde ettiğini” söyledi. Lavrov, “Batı’nın zirve gündemini ‘Ukraynalaştırma’ girişimlerini engellemeyi başardık” dedi.





Reuters Haber ajansına konuşan Avrupa Birliği yetkilileri, Ukrayna savaşı etrafındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç bildirisine ilişkin tartışmaların son dakikaya kadar devam ettiğini söylerken, Hindistan hükümet yetkilisi Amitabh Kant sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bildirinin son haline getirilmesinden önce “200 saatlik aralıksız müzakere ve 300 ikili görüşme yapıldığını ve 15 taslak hazırlandığını” söyledi.





YENİ EKONOMİ KORİDORU





Önceki gün zirvenin oturum arasında düzenlenen Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklıkları ve Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru etkinliğinde Hindistan’ı Orta Doğu ve Avrupa’ya bağlayacak çok uluslu bir demir yolu ve denizcilik projesi olan “Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru” anlaşması duyuruldu. Hindistan, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Almanya, İtalya ve Avrupa Birliği arasında mutabakat zaptı imzalanırken, gelecek iki ay içinde koridorun oluşturulması için eylem planı hazırlanması taahhüt edildi. Yeni ekonomik koridorla, Hindistan’ın Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün ve İsrail üzerinden deniz yoluyla Avrupa’ya bağlanması öngörülüyor. Anlaşma, Çin’in Kuşak ve Yol projesine alternatif olarak AB ve ABD’nin başlattığı girişimin bir parçası olarak görülüyor.



