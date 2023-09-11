Samanyolu Haber /Gündem / Schiphol’de uçuşlar kısıtlanacak /11 Eylül 2023 08:39

Schiphol’de uçuşlar kısıtlanacak

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Schipol Havalimanı, Avrupa’nın en işlek uçuş noktası. Hollanda hükümeti, karbon salınımını ve gürültüyü azaltmak için Schiphol Havalimanı’ndaki uçuş sayısını sınırlamaya karar verdi.

SHABER3.COM

Yıllık 500.000 uçuş sayısına sahip havalimanında 2024 kışından itibaren uçuş sayısı yılda 452.500 ile sınırlanacak. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) bu kararı “sorumsuzluk” olarak niteledi ve uygulamanın Hollanda ekonomisi için ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Havayolu şirketleri de karara tepki gösterdi. Schiphol Havalimanı, daha sessiz ve temiz hizmet için 2025’ten itibaren saat 00.00-06.00 arasında uçakların kalkışına; 00.00-05.00 arasında da inişe izin verilmeyeceğini de açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Schiphol’de uçuşlar kısıtlanacak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:40