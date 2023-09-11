Schiphol’de uçuşlar kısıtlanacak

Yıllık 500.000 uçuş sayısına sahip havalimanında 2024 kışından itibaren uçuş sayısı yılda 452.500 ile sınırlanacak. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) bu kararı “sorumsuzluk” olarak niteledi ve uygulamanın Hollanda ekonomisi için ağır sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Havayolu şirketleri de karara tepki gösterdi. Schiphol Havalimanı, daha sessiz ve temiz hizmet için 2025’ten itibaren saat 00.00-06.00 arasında uçakların kalkışına; 00.00-05.00 arasında da inişe izin verilmeyeceğini de açıklamıştı.