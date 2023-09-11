Kılıçdaroğlu 'Aday olmayacağım' dedi, adaylık için örgütü işaret etti

Ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında ikinci turda yüzde 47,82'yle kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından başlayan 'değişim' tartışması sürüyor.







Son olarak Kılıçdaroğlu, 'Kendilerini mi, ülkeyi mi düşünüyorlar' başlıklı yazısında sarf ettiği sözler nedeniyle Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'i aradı.





Gazetecinin "Koltuğu kaybetmemek için insan üstü bir çaba sergileyen Kılıçdaroğlu ve CHP'ye kızıp partisini kanıtlama çabası içine giren Akşener, 31 Mart 2024 günü siyasetçiler olarak sadece boylarının ölçüsünü alacaklardır" şeklindeki ifadesi nedeniyle "Sitem etmek için arıyorum" diyen ana muhalefet partisi lideri, şöyle devam etti: "Eleştirmek hakkınız ama koltuğu kaybetmek için insan üstü bir çaba gösterdiğim doğru değil."





'GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNU KORUMAK İÇİN BİR MÜCADELEM YOK'

Bunun üzerine Zeyrek, "Şu anda genel başkan kalabilmek için bir mücadele vermiyor musunuz?" sorusunu yöneltti. Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ise şöyle oldu:





"Ben demokrasiyi yok etmeye çalışan otoriter bir yönetime karşı mücadele ediyorum. Genel başkanlık koltuğunu korumak için bir mücadelem yok."





İki isim arasındaki diyalog şöyle şekillendi:





- Zeyrek: Ancak partinizde kurultaylar yapılıyor. Değişimciler, Genel Merkezciler mahalle, ilçe kurultaylarında kıran kırana yarışıyor. Siz bu sürecin dışında mısınız? Mesela Ankara il başkanının belirlenme sürecine dahliniz olmuyor mu?





- Kılıçdaroğlu: Bir arkadaşımız geldi il başkanı olmak istediğini söyledi. Gidip yarışmasını söyledim. Sonra gençlik kollarından iki arkadaş geldi. Onlara da aynısını söyledim. Bir arkadaşla daha görüştüm. Ona da gidip aday olmasını söyledim. Hepsi aday olur, iyi olan kazanır.





'ADAY OLMAYACAĞIM, DAHA ÖNCE DE HİÇ ADAY OLMADIM'

Zeyrek'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem. Örgüt aday gösterirse aday olurum" ifadesini de kullandı.















