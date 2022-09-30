Kılıçdaroğlu 'af'fa yeşil ışık yaktı ama herkes için değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara af konusu hakkında çağrıda bulundu.







"FOTOROMANCI HİÇ HEVESLENMESİN..."



Sosyal medya hesabından "Af konusunda titizlikle yönetilmiş bir düzenlemeyi iktidar ile konuşmaya hazırız. Görüyoruz beceremiyorlar, birlikte çözebiliriz" diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:





“Bu af sadece belli başlı suçları kapsayacak; terör, taciz, tecavüz ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak, kader mahkumlarına yönelik olacaktır. Şunu da peşinen söyleyeyim, Fotoromancı hiç heveslenmesin, heyecan yapmasın. Baronlara da af maf yok.”





AF TARTIŞMASI

MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifini hakkında Kemal Kılıçdaroğlu, “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz” demişti.







