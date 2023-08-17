Kılıçdaroğlu: ''Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan paralar nerede?'

Kılıçdaroğlu'ndan 17 Ağustos açıklaması: ''Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan paralar nerede?'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümünde bir açıklama yaptı.





"AFETLERE HAZIRLIK DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR"

Açıklamasında "Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir" diyen Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık. 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.





İKTİDARA SORDU

AKP iktidarına bir soruda yönelten Kılıçdaroğlu, "Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?" diye yazdı.



