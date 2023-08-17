Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: ''Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan paralar nerede?' /17 Ağustos 2023 17:09

Kılıçdaroğlu: ''Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan paralar nerede?'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos depreminin yıldönümünde yaptığı açıklamada iktidara "'Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?" diye sordu.

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Kılıçdaroğlu'ndan 17 Ağustos açıklaması: ''Deprem vergisi' olarak alınmaya başlanan paralar nerede?'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ağustos Büyük Marmara Depremi'nin yıl dönümünde bir açıklama yaptı.

"AFETLERE HAZIRLIK DEVLETİN ASLİ GÖREVİDİR"
Açıklamasında "Afetlere karşı hazırlıklı olmak ve gerekli tedbirleri almak devletin asli görevlerindendir" diyen Kılıçdaroğlu, "17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden geçen onca yıla rağmen ülkemizin doğal afetlere karşı halen hazırlıksız olduğunun en vahim sonucunu maalesef 6 Şubat’ta büyük bir acı içinde yaşadık. 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümünde, depremde ve diğer afetlerde yitirdiklerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, aynı acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA SORDU
AKP iktidarına bir soruda yönelten Kılıçdaroğlu, "Saray Devletine soruyorum: 17 Ağustos depreminin ardından yaralarımızı bir an önce sarmak ve gerekli tedbirleri sağlamak için "deprem vergisi" olarak alınmaya başlanan ve toplanan bağışlar nerede?" diye yazdı.

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