Okyanusta mülteci teknesi alabora oldu: 60 ölü

Evrensel’in aktardığına göre, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, Temmuz ayında Senegal’den ayrılan bir mülteci teknesinin Yeşil Burun Adaları açıklarında alabora olması sonucu 60’tan fazla kişinin öldüğünden endişe edildiğini söyledi.







Yetkililer Yeşil Burun açıklarındaki bir teknede çok sayıda kişinin ölü bulunduğunu ve 38 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. IOM sözcüsü Safa Msehli AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, altmış üç kişinin öldüğünün düşünüldüğünü, hayatta kalan 38 kişi arasında 12 ila 16 yaşlarında dört çocuğun da bulunduğunu söyledi.





Reuters’ta yer alan bilgilere göre Senegal Dışişleri Bakanlığı Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, teknenin 10 Temmuz’da 101 yolcuyla Senegal’den ayrıldığını ve 38 kişinin Salı günü kurtarıldığını açıkladı. Olayın ne zaman meydana geldiği henüz belli olmadı.





Uluslararası Göç Örgütü’ne göre, 2022 yılında Kanarya Adaları’na ulaşmaya çalışan en az 559 kişi ölürken, bu yılın ilk altı ayında aynı rotada 126 kişi öldü ya da kayboldu ve 15 gemi kazası kaydedildi.





Temmuz ayı sonunda Senegal’in başkenti Dakar açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 15 kişi boğuldu.