Samanyolu Haber /Dünya / Okyanusta mülteci teknesi alabora oldu: 60 ölü /17 Ağustos 2023 16:42

Okyanusta mülteci teknesi alabora oldu: 60 ölü

Senegalli mültecileri taşıyan bir teknenin Atlas Okyanusu’nda Yeşil Burun açıklarında alabora olmasının ardından 60’tan fazla kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

SHABER3.COM

Evrensel’in aktardığına göre, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) yaptığı açıklamada, Temmuz ayında Senegal’den ayrılan bir mülteci teknesinin Yeşil Burun Adaları açıklarında alabora olması sonucu 60’tan fazla kişinin öldüğünden endişe edildiğini söyledi.

Yetkililer Yeşil Burun açıklarındaki bir teknede çok sayıda kişinin ölü bulunduğunu ve 38 kişinin de kurtarıldığını açıkladı. IOM sözcüsü Safa Msehli AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, altmış üç kişinin öldüğünün düşünüldüğünü, hayatta kalan 38 kişi arasında 12 ila 16 yaşlarında dört çocuğun da bulunduğunu söyledi.

Reuters’ta yer alan bilgilere göre Senegal Dışişleri Bakanlığı Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, teknenin 10 Temmuz’da 101 yolcuyla Senegal’den ayrıldığını ve 38 kişinin Salı günü kurtarıldığını açıkladı. Olayın ne zaman meydana geldiği henüz belli olmadı.

Uluslararası Göç Örgütü’ne göre, 2022 yılında Kanarya Adaları’na ulaşmaya çalışan en az 559 kişi ölürken, bu yılın ilk altı ayında aynı rotada 126 kişi öldü ya da kayboldu ve 15 gemi kazası kaydedildi.

Temmuz ayı sonunda Senegal’in başkenti Dakar açıklarında mültecileri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 15 kişi boğuldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Okyanusta mülteci teknesi alabora oldu: 60 ölü Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:37:50