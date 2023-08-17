AYM'den 'kalabalık koğuş' kararı

Mahkemesi, 7 kişilik koğuşlarda 40 kişinin tutulmasını ‘kötü muamele’ olarak yorumladı. Düzce T Tipi Cezaevi’nde kalan Fatih Seyis’in başvurusunu karara bağlayan mahkeme, başvurucunun kişisel kullanım alanının 8 aylık süre boyunca 4 metrekarenin altına düşmesinin ‘kötü muamele yasağının ihlali’ anlamına geleceğine hükmetti. Başvurucuya 78 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi.







Düzce T Tipi Cezaevi’nde kalan bir tutuklunun, bulunduğu koğuşun kalabalık olması ve istediği gazetenin temin edilmemesi nedeniyle yaptığı bireysel başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, tutuklukların kalabalık koğuşta tutulmasının kötü muamele yasağının ihlali olduğuna hükmetti.





Fatih Seyis isimli bir vatandaş, 12 Nisan 2018 tarihinde başka bir ceza infaz kurumundan Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiğini ve burada kalabalık koğuşta tutulduğunu belirterek önce İnfaz Hakimliği’ne başvurdu. İstediği gazetenin temin edilmediğini de belirten Seyis., koğuşundaki kişi sayısının azaltılması ve istediği gazetenin getirilmesini talep etti.





İnfaz Hakimliği, ‘nakil yoluyla ve aniden çok sayıda tutuklama olması nedenle kapasitenin çok üzerinde hükümlü ve tutuklu girişi yapıldığı, bu sorunun nakillerle giderilmeye çalışıldığı’ gerekçesiyle talebi reddetti. Gazete talebi de ‘yeterli sayıda talep olmadığı’ gerekçesiyle kabul edilmedi.





Fatih Seyis, İnfaz Hakimliği’nin ‘ret’ kararına, ağır ceza mahkemesine taşıdı. Ancak ağır ceza mahkemesi ‘kararı usul ve yasaya uygun’ buldu. Bunun üzerine Fatih Seyis, Anayasa Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Talebi değerlendiren AYM, Düzce T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan bilgi talep etti.





BAŞVURUCUYA 78 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE HÜKMETTİ

İnfaz Kurumu, Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği cevap yazısında, Fatih Seyis’in resmi kapasitesi 14 kişi olan 3 koğuşta 280 gün süreyle kaldığını ifade etti. Başvurucuya 8 aydan fazla bir süre 3,6 m², 3,7 m² ve 3,9 m² arasında değişen kişisel alan sağlanabildiğini belirtti. Bunun üzerine AYM, başvurucuya sağlanması gereken kişisel alanın 8 ay süreyle 4 metre karenin altına düştüğünü hatırlattı. Kararda “Asgari kişisel yaşam alanındaki bu azalma kendi başına tutulma koşullarının kötü muamele yasağını ihlal ettiği yönünde güçlü bir karine oluşturmaktadır” denildi.