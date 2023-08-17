MİT'in gizli sorgusu 15 Temmuz'u Hocaefendi'nin üzerine yıkmak için yapılmış

Adem Yavuz Arslan, YouTube sayfasındaki son videosunda bu sorgunun ayrıntılarını ele alıyor. Buna göre 15 Temmuz için darbeyi itiraf eden ve emri Hulusi Akar’dan aldıklarını söyleyen Sönmezateş’e, sorgusunda MİT tarafından baskı yapılıyor, tehdit ediliyor. Adem Yavuz Arslan, “Birinci elden bir bilgi olarak aktarıyorum. Gökhan Şahin Sözmezateş’in MİT’in gizli evinde sorgulanmasının tek nedeni ‘Emri Fethullah Gülen’den aldık’ cümlesini söyletmek. Bunun için karısını ve kızını da getirip orada şantaj malzemesi yapmışlar. Ama Sönmezateş bunu reddediyor ve ‘Hayır, ben emri Hulusi Akar’dan aldım. Komutanlarımın talimatıyla bu işi yaptım. Cemaat'çi değilim’ diyor. Tekrar dönüp soralım; acaba bu ifade ABD’deki dosyayı ilerletmek için alınan bir ifade miydi sorusunu sormakta fayda var.” diyor.







