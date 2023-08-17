Samanyolu Haber /Gündem / MİT'in gizli sorgusu 15 Temmuz'u Hocaefendi'nin üzerine yıkmak için yapılmış /17 Ağustos 2023 16:16

MİT'in gizli sorgusu 15 Temmuz'u Hocaefendi'nin üzerine yıkmak için yapılmış

15 Temmuz gecesi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ‘almak’ için Marmaris’e gitmekle görevli MAK timinin komutanı olan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş’in MİT tarafından cezaevinden alınarak neden ‘gizli evde’ sorgulandığı yıllar sonra ortaya çıktı. Gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın ‘birinci kaynaktan’ aktardığı bilgilere göre MİT’in söz konusu sorgulamadaki tek amacı, 15 Temmuz’u Fethullah Gülen Hocaefendi'nin üzerine yıkacak ifadeyi almaktı.

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Adem Yavuz Arslan, YouTube sayfasındaki son videosunda bu sorgunun ayrıntılarını ele alıyor. Buna göre 15 Temmuz için darbeyi itiraf eden ve emri Hulusi Akar’dan aldıklarını söyleyen Sönmezateş’e, sorgusunda MİT tarafından baskı yapılıyor, tehdit ediliyor. Adem Yavuz Arslan, “Birinci elden bir bilgi olarak aktarıyorum. Gökhan Şahin Sözmezateş’in MİT’in gizli evinde sorgulanmasının tek nedeni ‘Emri Fethullah Gülen’den aldık’ cümlesini söyletmek. Bunun için karısını ve kızını da getirip orada şantaj malzemesi yapmışlar. Ama Sönmezateş bunu reddediyor ve ‘Hayır, ben emri Hulusi Akar’dan aldım. Komutanlarımın talimatıyla bu işi yaptım. Cemaat'çi değilim’ diyor. Tekrar dönüp soralım; acaba bu ifade ABD’deki dosyayı ilerletmek için alınan bir ifade miydi sorusunu sormakta fayda var.” diyor.


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