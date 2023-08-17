Rusya'da 'savaş görüntüleri' yasaklansın tartışması

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Parlamentosu Üst kanadı olan Senato üyelerinden savaş görüntülerinin yasaklanması ve ihlal edenlere hapis cezası teklifi geldi.





Rusya’da senatörler, bombardıman bölgelerine ait fotoğraf ve videoların, drone saldırılarının ve diğer askeri bilgilerin medyada ve internette yayınlanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı.





Bu amaçla “Kitle İletişim Araçları” ve “Bilgi, Bilgi Teknolojileri ve Bilgilerin Korunması Hakkında” kanunlarında değişiklik yapılması planlanıyor. Federasyon Konseyi Anayasa Mevzuatı başkanı Andrey Klişas tarafından yapılan açıklamada, yapılmak istenen düzenleme ile insansız hava aracı saldırılarının videosunu yayınlayanlar için hapis cezası söz konusu olacak.





Yeni düzenlemeye göre, paylaşılması yasaklanacak materyaller şunlar: Rusya Federasyonu silahlı kuvvetlerinin konuşlandırılmasını içeren; Askeri altyapı hakkında bilgi içeren; Konumlarını belirlemeye ve hasar seviyesini belirten nesneleri içeren; Rusya topraklarında bombardıman yeri veya bir merminin isabet ettiği yerleri gösteren; Türlerini, yerlerini, fırlatma veya uçuş yollarını belirlemeyi mümkün kılan silahların, hava savunma sistemlerinin, dronların ve diğer özel silahların kullanımına ilişkin görüntüleri kapsıyor.





Bu tür içerikleri paylaşan, yayan kişiler hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yasalara aykırı olarak yayınlanan veriler "toplum ve devlet için tehlikeli yasa dışı bilgi" olarak kabul edilecek. İhlal edenler 500 bin rubleye kadar para cezasına çarptırılacak veya üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.





Klişas, yasaya gerekçe olarak genellikle, internette ve medyada yayınlanan fotoğraf ve video materyalleri, düşmanın silahlı kuvvetleri tarafından askeri teçhizatın, silahların ve mühimmatın, askeri altyapı da dahil olmak üzere çeşitli nesnelerin ve olası herhangi bir savaş hedefinin yerini belirlemek için kullanıldığını gerekçe gösteriyor.





Savunma Bakanlığı tarafından resmi olarak yayınlanan video ve görüntüler bu yasadan muaf tutulacak