Kılıçdaroğlu devri bitti, yeni Genel Başkan Özgür Özel

CHP 38. Olağan Kurultayı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” sloganıyla Ankara’da yapıldı.







Divan Başkanlığını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı kurultayda, 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti.





CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarıştı. Yarışın ilk turunda galip çıkmadı. İkinci turun sonunda seçimin galibi ise Özgür Özel oldu.





Özgür Özel 812 oy alırken, Kemal Kılıçdaroğlu 539 oy aldı.





Sonuçları Ekrem İmamoğlu açıkladı. İmamoğlu "Sonuç her CHP üyesinin kazandığı bir sonuç olmuştur. Partimizin yeni genel başkanı Özgür Özel olmuştur. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.





Özel şu ifadeleri kullandı:





"Hayatımın en büyük onurunu, en büyük gururunu yaşıyorum. Tüm CHP'liler adına size teşekkür ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Sırtıma yüklediğiniz sorumluluğunun farkındayım.





Zorlu bir süreci geride bıraktık. Düşmüş omuzları dikleştirmek ve asılan suratları güldürmek... Bunlara inandık. Umut içindeyiz. Bu zorlu süreçte bu salonda hiçbir kırgınlık çıkarmayacağım. İstemeden kırdıklarım olduysa affola.





Yerel seçim sürecine odaklanacağız. Örgütümüzde yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum.





Bugün burada zafer CHP'den bir kişinin değildir. Kazanan bütün CHP'lilerdir."



