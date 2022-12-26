Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu: İstanbul'da hemen seçime gidelim /26 Aralık 2022 17:19

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu: İstanbul'da hemen seçime gidelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaparak, "Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, internet medyası ve yabancı medya temsilcileri ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik artan baskıların altını çizen Kılıçdaroğlu, şu çağrıyı yaptı: ”Erdoğan’a şu çağrıyı yapıyorum; eğer sen gerçekten millet iradesine inanıyorsan ve güveniyorsan, gerçekten demokrasiye inanıyorsan kurşun askerlerini geri çek. Etkilediği yargıcından bürokratına kadar hepsini bir sefer geri çek. Anayasayı süratle değiştirelim. Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz."

"GİDELİM MİLLETİN İRADESİNE"
"Sen yargıyı sopa olarak kullanıp bunları yapıyorsun" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama millet bunun doğru olmadığını biliyor ve görüyor. Demokrasiye inanıyorsan, Ekrem Bey’in yanlış bir şey yaptığını kamuoyuna deklere etmek istiyorsan, onu gereksiz yere suçlamak istiyorsan o zaman en güçlü irade milletin iradesidir. Gidelim milletin iradesine hemen seçimleri yapalım. Yüreğin yetiyorsa gel aynı şeyi Yalova için de yapalım. Üç bilirkişi raporu, üçü de belediye başkanının lehine hala göreve başlatmıyor" ifadelerini kullandı.
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