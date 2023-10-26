Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, saat 09.30'da Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.

Görüşmenin ana konusunun 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak 38’inci Olağan Kurultay olacağı öngörülüyordu. Görüşmede CHP liderinin İmamoğlu’na, CHP Kurultayı'nda divan başkanı olması yönünde teklifte bulunacağı belirtildi.



İmamoğlu'nun ise böyle bir teklif olması durumunda Kılıçdaroğlu'na 'hayır' demeyeceği ve konuyu müzakere edeceği ifade edildi.







GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ!

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, tesisten ayrılan ilk isim oldu.

Tesisten daha sonra ayrılan İmamoğlu ise, basın mensuplarına el salladı. İki isim de herhangi bir açıklamada bulunmadı.









