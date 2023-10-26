Putin: “Müslümanlar Yahudilere karşı kışkırtılıyor''

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Vladimir Putin, Rusya dini liderleriyle yaptığı görüşmede Ortadoğu’daki duruma değinmek istediğini çünkü bu durumun ülkesini de yakından ilgilendirdiğini söyledi.





Kremlin sarayında Rusya ruhani önde gelenleri ağırlayan Putin, Dünyanın en büyük geleneksel dinlerin temsilcileri olan Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler için büyük anlam taşıyan Kutsal Topraklar’daki trajik durumu tüm Rusya’nın kaygı ve acıyla takip ettiğini vurguladı.





Rusya’nın kanaat önderleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları liderleri, bölge başkanları ve önde gelen din liderlerinin Rusya’nın geleceğiyle ilgili muazzam bir sorumluluk taşıdığının altını çizen Putin, çok uluslu etnik gruplar ve dinler arası uyumun Rus devletinin temeli olduğunu hatırlatarak;, ‘Hıristiyanların, Müslümanların, Budistlerin, Yahudilerin ruhani liderleri için böyle bir uyumun, toplumumuzun birliğinin mutlak değer olduğunu biliyorum. Böylesine ilkeli duruşunuz için size teşekkür ediyorum ve eğitim çalışmalarına ve dinler arası diyaloğun geliştirilmesine gösterdiğiniz büyük ilgiyi kaydetmek istiyorum.” dedi.





Ülkedeki çeşitli mezheplerin temsilcilerinin ortaklaşa sosyal ve hayır amaçlı projeler yürüttüğüne dikkat çeken Rusya Devlet Başkanı, “Geleneksel dinlerimizin aile değerlerinin güçlendirilmesine, gençlerin yurtseverlik eğitimine ve elbette etnik gruplar arası ilişkilerin uyumlu bir şekilde gelişmesine katkısı da büyük” ifadelerini kullandı. Putin, “Bir kez daha altını çiziyorum, biz bir milletiz, bir vatanımız var. Ülkemizin selameti ve güvenliği konusunda hepimiz ortak bir sorumluluğa sahibiz” diye ekledi.





“Müslümanlar Yahudilere karşı kışkırtılıyor''





Rus lider, “Aynı zamanda, bazı güçlerin gerilimi daha da artırma, mümkün olduğu kadar çok ülke ve halkı çatışmanın içine çekme, bunları kendi bencil çıkarları için kullanma, sadece Ortadoğu’da değil çok ötesinde de gerçek bir kaos ve karşılıklı nefret dalgası başlatma girişimlerini görüyoruz. Bu amaçla milyonlarca insanın milli ve dini duygularıyla oynuyorlar. Üstelik deyim yerindeyse bu politika uzun süredir, mevcut krizden çok öncesinden beri uygulanıyor" dedi.





“Müslümanlar Yahudilere karşı kışkırtılıyor, ‘kafirlerle savaş’ çağrıları yapıyor. Şiiler ve Sünniler, Ortodoks Hıristiyanlar ve Katolikler karşı karşıya getiriliyor" diyen Putin, "Avrupa’da Müslümanların kutsallarına saygısızlık ve vandalizme göz yumuluyor. Bazı ülkelerde, ellerinde Holokost kurbanlarının kanı olan Nazi suçluları ve Yahudi karşıtları resmi düzeyde yüceltiliyor” diye ekledi.