Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet’te Ayhan Bora Kaplan depremi! Emniyet Müdürü Alp Aslan, açığa alındı /26 Ekim 2023 11:38

Emniyet’te Ayhan Bora Kaplan depremi! Emniyet Müdürü Alp Aslan, açığa alındı

Süleyman Soylu'nun görevi bırakmasından sonra Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen emniyet mensubu 3 kişi açığa alındı.

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T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ile yakın ilişkileri olduğu iddia edilen, 1. sınıf emniyet müdürü olan eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Alp Aslan, açığa alındı. Aslan’ın yanı sıra, eski Emniyet Müdür yardımcıları Volkan Murat Kaşıkçı ve Mukadder Kardiyen’in de açığa alındığı öğrenildi.

Açığa alınan eski Organize Suçlardan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Aslan, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya en yakın isimlerden biri olarak biliniyordu. Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı’na getirilmesinin ardından Aslan, kızak görev olarak tabir edilen polis başmüfettişliğine atanmıştı.

Ankara’da yeraltı dünyasında “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan ve adamları hakkındaki soruşturmanın yankıları sürüyor. Kaplan’ın tutuklanmasının ardından emniyet ve yargıdaki bağlantılarının araştırılıp araştırılmayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, Ankara Emniyeti’nde çok kritik bir gelişme daha yaşandı. Soylu’nun yakın çalışma ekibindeki isimlerden biri olarak bilinen ve uzun süre Ankara’da Organize Şube Müdürlüğü yapan Alp Aslan’ın açığa alındığı öğrenildi. T24’ün edindiği bilgiye göre, Aslan’ın yanı sıra daha önce bir süre asayişe de bakan Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Murat Kaşıkçı ile Mukadder Kardiyen de açığa alınan diğer isimler oldu.

DAHA ÖNCE 9 POLİS AÇIĞA ALINMIŞTI
Daha önce de Kaplan’ın ilişkili olduğu iddia edilen ve aralarında eski Asayiş Şube Müdürü Oban Özay’ın da bulunduğu 9 polis açığa alınmıştı.
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