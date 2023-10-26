Dolar yükseliyor

Erdoğan’ın Hamas terör örgütü olmadığı açıklaması sonrası dün borsada artan jeopolitik risk algısı ile yüzde 7 üzeri kayıp yaşanırken dolar/TL yeni tarihi zirvede 28,15 seviyesinde güne başladı.

Piyasalarda bugün ana gündem maddesi Merkez Bankası’nın (TCMB) 14.00’da açıklayacağı faiz kararı olacak.

Dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını veren TCMB’nin kademeli faiz artışlarına devam etmesi, bir haftalık repo faizini 500 puan artışla yüzde 35’e yükseltmesi bekleniyor.

Reuters anketine katılan 20 ekonomistin tamamı yüzde 30 seviyesindeki politika faizinde artış beklerken, tahminler yüzde 32.5 ila yüzde 35 bandında yer aldı. Dört ekonomist politika faizinde 250 baz puan, bir ekonomist 300 baz puan, 15 ekonomist 500 baz puan artış öngördü.

Piyasalar faiz artışı yanı sıra önümüzdeki dönem sıkılaştırmanın ne hızda devam edeceğine yönelik mesajlar için Para Politikası Kurulu (PPK) metnindeki değişiklikleri de izleyecek. Faiz kararı ardından gelecek hafta yayımlanacak olan üç aylık enflasyon raporu takip edilecek.





TL’NİN DOLAR KARŞISINDAKİ YILLIK KAYBI YÜZDE 33,5

Dolar/TL, Eylül başından bu yana devam eden günlük sınırlı yükselişini bugün de sürdürdü. Kur güne yeni zirve olan 28,15 seviyesinden başladı. Bu verilere göre TL, dolar karşısında yıl başından beri yüzde 33,5 değer kaybetti.





Kur üzerinde kamu kontrolünün gevşediği Haziran ayından bugüne TL’deki değer kaybı ise yüzde 26,4 seviyesinde. İşlemciler döviz piyasasında seçim sonrası kamu kontrolünün belirgin azalmasına rağmen tam olarak ortadan kalkmadığını, bu nedenle borsa ve CDS’te etkilerin kurdan daha belirgin hissedildiğine dikkat çekiyorlar.





TCMB bugün 14.30’da haftalık para ve banka, döviz rezervi ve menkul kıymet istatistiklerini de açıklayacak. Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta net rezerv 0,5 milyar dolara, toplam rezerv 1,5 milyar dolara yakın arttı.





Erdoğan dün partisinin grup toplantısında “Hamas bir terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren kurtuluş ve mücahitler grubudur… İsrail’e gitme projemiz vardı iptal (ettik), gitmeyeceğiz” dedi. Erdoğan siyasi, diplomatik, gerekirse askeri tüm yolları devreye alacaklarını da söyledi.





BORSA YÜZDE 7 DÜŞTÜ

Artan jeopolitik gerilim sonrası BIST-100 endeksi geçen hafta yüzde 7 civarında gerilemiş bu hafta ise hem Pazartesi hem de salı günü yüzde 3 üzeri yükselerek kayıplarını telafi etmişti. Endeks dün Erdoğan’ın açıklamaları sonrası yüzde 7 düştü.