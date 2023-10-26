Eski İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı, mevcut İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı hakim B. A.’nın ismi; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na ilettiği, adliyedeki “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını içeren dilekçesinde geçmişti.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar’ın HSK’ya bildirdiği iddialarla ilgili “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HSK’ya gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulu’nca müfettiş görevlendirilmiştir” açıklamasını yapmıştı.

77 HABERE ERİŞİM ENGELLEME KARARI

Uçar’ın HSK’ya başvurusu, BirGün Gazetesi muhabiri Timur Soykan tarafından haberleştirilmişti. Soykan’ın haberi ve sonradan yapılan 77 ilgili habere erişimin engellenmesi talep edilmişti. Erişim engelini, Başsavcı Uçar’ın HSK’ya gönderdiği yazıda adı geçen eski İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı, İstanbul Adalet Komisyonu’nun mevcut başkanı talep etmişti. Talep kabul edilmişti. Erişim engelleme kararına, başta İstanbul Barosu olmak üzere birçok itiraz yapıldı. BirGün Gazetesi ve gazeteci Timur Soykan ile birlikte Gazete Duvar, Artı Gerçek ve Gazete Pencere’nin itirazı; “usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti. İstanbul Barosu’nun itirazı üzerindeki inceleme ise halen sürüyor.





KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINDA İŞARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ekim’de TBMM’de, CHP Grup Toplantısı’nda hâkim için, “Çürüme organizasyonunu yapan kişi. Az önce saydığım bu ağları kontrol eden kişi. Gücünü, Hakimler Savcılar Kurulu’ndan alan kişi. Bütün bu çürümenin aktörü, bir de terfi ettirildi. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı yapıldı, ne güzel değil mi” demişti.









Gerçek Gündem Gündem 'Adliyede rüşvet' dilekçesinde adı geçen hakim 'temiz bir sayfa' açtı: Online itibar hizmeti alıyor 'Adliyede rüşvet' dilekçesinde adı geçen hakim 'temiz bir sayfa' açtı: Online itibar hizmeti alıyor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği, “adliyede rüşvet” iddialarını içeren dilekçede adı geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı hakim B. A., 'temiz bir sayfa açmak' için harekete geçti. 25 Ekim 2023 12:35 Yazıyı Paylaş: 'Adliyede rüşvet' dilekçesinde adı geçen hakim 'temiz bir sayfa' açtı: Online itibar hizmeti alıyor İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gönderdiği, “adliyede rüşvet” iddialarını içeren dilekçede adı geçen İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı hakim B. A., Türkçe anlamı “Temiz Sayfa” olan “Clean Sheet” isimli “online itibar” şirketi ile anlaştı. Şirket, basın yayın kuruluşlarından hâkim ile ilgili haberlerin “doğru bilgi içermediği” gerekçesiyle yayından kaldırılmasını “rica etti.” Hâkim hakkındaki yüzlerce habere erişim engeli getirilmişti.

'Yargıda rüşvet çarkı' haberlerinin sansürlenmesine yapılan itirazlar tek cümleyle reddedildi: 'Yasaya aykırı bir yön' yokmuş'Yargıda rüşvet çarkı' haberlerinin sansürlenmesine yapılan itirazlar tek cümleyle reddedildi: 'Yasaya aykırı bir yön' yokmuş Eski İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı, mevcut İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı hakim B. A.’nın ismi; İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na ilettiği, adliyedeki “rüşvet, iş takibi, aracılık ve usulsüzlük” iddialarını içeren dilekçesinde geçmişti.



HSK İNCELEME BAŞLATTI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Başsavcı İsmail Uçar’ın HSK’ya bildirdiği iddialarla ilgili “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HSK’ya gönderilen ihbar dilekçesinde bahsedilen iddialarla ilgili olarak HSK ilgili dairesince gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, verilen inceleme ve soruşturma izni üzerine HSK Teftiş Kurulu’nca müfettiş görevlendirilmiştir” açıklamasını yapmıştı.

'Rüşvet' dosyasında ismi geçen hakimin talebiyle 172 habere erişim engeli getirildi: Aralarında Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması da var'Rüşvet' dosyasında ismi geçen hakimin talebiyle 172 habere erişim engeli getirildi: Aralarında Kılıçdaroğlu'nun grup konuşması da var 77 HABERE ERİŞİM ENGELLEME KARARI Uçar’ın HSK’ya başvurusu, BirGün Gazetesi muhabiri Timur Soykan tarafından haberleştirilmişti. Soykan’ın haberi ve sonradan yapılan 77 ilgili habere erişimin engellenmesi talep edilmişti. Erişim engelini, Başsavcı Uçar’ın HSK’ya gönderdiği yazıda adı geçen eski İstanbul Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı, İstanbul Adalet Komisyonu’nun mevcut başkanı talep etmişti. Talep kabul edilmişti. Erişim engelleme kararına, başta İstanbul Barosu olmak üzere birçok itiraz yapıldı. BirGün Gazetesi ve gazeteci Timur Soykan ile birlikte Gazete Duvar, Artı Gerçek ve Gazete Pencere’nin itirazı; “usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı” gerekçesiyle reddedilmişti. İstanbul Barosu’nun itirazı üzerindeki inceleme ise halen sürüyor.

KILIÇDAROĞLU, GRUP TOPLANTISINDA İŞARET ETTİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 17 Ekim’de TBMM’de, CHP Grup Toplantısı’nda hâkim için, “Çürüme organizasyonunu yapan kişi. Az önce saydığım bu ağları kontrol eden kişi. Gücünü, Hakimler Savcılar Kurulu’ndan alan kişi. Bütün bu çürümenin aktörü, bir de terfi ettirildi. İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı yapıldı, ne güzel değil mi” demişti.



“İLERİDE YARGI TARİHİNİ YAZACAKLAR İÇİN DE ÖNEMLİ BİR BELGE” Aynı hâkim daha sonra, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasının da dahil olduğu 172 habere erişimin engellenmesini talep etmiş, talebi Başsavcı Uçar’ın dilekçesinde de işaret edilen İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilmişti.

Kılıçdaroğlu, 24 Ekim’de yaptığı son grup toplantısında, konuşmasının yer aldığı haberlerin erişime engellenmesi ile ilgili olarak; “Arkasından habere erişim engeli getirdiler. Kimse duymasın diye. Adaletin olmadığını biliyoruz. Ama yürekli bir savcının bunu dillendirmesi, bizim adalet tarihimiz açısından da çok önemlidir. İleride yargı tarihini yazacaklar için de önemli bir belge olarak önümüzde duruyor” demişti.



HÂKİM İÇİN “TEMİZ SAYFA” Hakkındaki yüzlerce habere erişimin engellenmesi talepleri kabul edilen Hâkim B.A.; Türkçe karşılığı “Temiz Sayfa” olan “Clean Sheet” isimli ve “online itibar yönetimi” hizmeti sunan bir şirketle anlaştı. Şirketin, hâkim hakkındaki haberleri yayınlayan basın yayın kuruluşları ile iletişime geçtiği; haberler için verilen “erişim engelleme kararlarını” paylaştığı ve haber içeriklerinin ilgili internet sitelerinden kaldırılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

“İÇERİK DOĞRU BİLGİ İÇERMEMEKTEDİR” İnternet sitesi olan medya kuruluşlarına gönderilen e-postada; “Clean Sheet olarak Sayın B. A.’ya online itibar konusunda hizmet vermekteyiz. … Yayınlanmakta olan içerik, doğru bilgi içermemektedir. Birgün Gazetesi’nden alıntı yaptığınız içerik kendi sayfalarından kaldırılmıştır” denildi.

“YAYINDAN KALDIRILMASINI RİCA EDERİZ” E-postada, ayrıca; “Yukarıdaki içerikle ilgili olarak alınmış mahkeme kararını ekte inceleyebilirsiniz. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi ve içeriği yayından kaldırmasını rica ederiz. Anlayışınız için şimdiden teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

ERDOĞAN’IN OĞLU, KIZI VE AVUKATI DA AYNI ŞİRKETTEN HİZMET ALMIŞTI Daha önce; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan ve avukatı Mustafa Doğan İnal’ın da aynı şirketten “online itibar hizmeti” aldığı ortaya çıkmıştı.







