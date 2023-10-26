Samanyolu Haber /Gündem / Ölümden dönen ünlü aktör yaşadığı değişimi anlattı /26 Ekim 2023 10:37

Ölümden dönen ünlü aktör yaşadığı değişimi anlattı

Yeni yılın ilk gününde kar kürerken kaza geçiren ve uzun süre hastanede kalan Jeremy Renner, tedavisine evde devam etmek üzere taburcu olmuştu. Ünlü aktör, neredeyse ölümcül olan kazadan bu yana hayatının nasıl değiştiğini anlattı.

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1 Ocak 2023'te kar küreme aracının altında kalarak helikopterle hastaneye kaldırılan ABD‘li oyuncu Jeremy Renner (52), tedavi sürecine evinde devam edeceği haberiyle hayranlarını sevindirmişti.

Nevada şerifinin olay raporuna göre, ünlü aktörün yeğeninin kamyonu karda mahsur kaldı. Ünlü oyuncu, kamyonu sokağa çektikten sonra, kar küreme makinesinin yeğenine doğru kaymaya başladığını gördü.

Kar temizleme aracının yeğenine çarpmasını durdurmaya veya yönünü değiştirmeye çalıştığında, el frenini çekmediği aracın altına çekildi ve ezildi. Hastaneye kaldırılan aktör yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü ve birden fazla ameliyat geçirdi.

Instagram hesabından tedavi süreci hakkında paylaşım yapan aktör, kaza esnasında 30’dan fazla kemiğini kırdığını açıklamıştı.


“ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM”
Şimdi Renner, CNN’e kazadan sonraki iyileşme süreci ve son dokuz ayda hayatının nasıl değiştiği hakkında konuştu.

“Dik olduğum, etrafta dolaştığım ve hayatı yaşadığım için şükrediyorum ve çok şanslı hissediyorum. Çok ama çok netim.” diyen aktör zamanının artık “daha değerli” olduğunu hissettiğini de ekledi.

Neredeyse hayatını kaybediyor oluşunun ardından kazandığını hissettiği “hediyeleri” de anlatan Renner, “Fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak her yönden sınandığınızda ve sonra da bu sınavı atlattığınızda, bu açıklanması zor bir şeydir.” açıklamasında bulundu.


Hareket kabiliyetini yeniden kazanan aktör, “Sabır. Kuvvet. Bunların hepsi zihinsel bir oyun. Şimdi arka cebime koydum. Acıyla nasıl başa çıkacağımı biliyorum. Bunların hepsi zihinde. Her şey akılda. Eğer tüm bu sisin içinden geçebilirsen, çok şanslıyım.” şeklinde konuştu.

Künt göğüs travması ve ortopedik yaralanmalar geçiren aktörün yakınları tarafından yapılan açıklamalara göre, ünlü aktörün iyileşmesi için önünde en az 2 yıl bulunuyor.
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