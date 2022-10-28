CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu kutladı

Adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Rumeli Hisarı – Aşiyan Füniküler Hattı açılışında bir araya geldi.





Burada bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu kutladığı ifade edildi.







diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına konan engellere dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Ekrem başkan bütün bu engellemelere rağmen bütün engelleri bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet eden kişidir. Hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum.” CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına konan engellere dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Ekrem başkan bütün bu engellemelere rağmen bütün engelleri bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet eden kişidir. Hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum.”

Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Rumeli Hisarı – Aşiyan Füniküler Hattı açılışına katıldı.Buradaki konuşamsında İmamoğlu’nun tüm engellemelere rağmen işini yaptığı için kutlayan Kılıçdaroğlu’nun öne çıkan açıklamaları şöyle:*Sayın başkan hangi zorluklarla karşılaştığını ve bu zorlukları nasıl aştığını ayrıntılı bir şekilde ifade etti. Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardı. O sorunları alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. ‘Hayır, bu sorunlar aşılmasın. İstanbul bizimdi, bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunları çözemesin, biz gelelim’. Bu, sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değil.*Ekrem başkan bütün bu engellemelere rağmen bütün engelleri bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullulara hizmet eden kişidir. Hepinizin huzurunda sayın başkanı yürekten kutluyorum.