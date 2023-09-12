Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun adaylığında noktayı koydu

28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP içerisinde başlayan değişim tartışmalarının taraflarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanlığa mı aday olacağı yoksa 2024 Yerel Seçimleri'nde İBB adayı mı olacağı merak konusuydu.





Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu da adayınız mı, bunu aynı netlikte ne zaman söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" diyerek yanıt verdi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Sözcü TV'den İpek Özbey'e yaptığı açıklamada İmamoğlu'nun CHP'nin İBB adayı olacağını söyledi.“Sayın Kılıçdaroğlu, sizce CHP değişmeli mi?” sorusunu yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:"Cumhuriyet Halk Partisi tarihinin hiçbir döneminde değişime kapalı bir parti olmamıştır. Yeni politikalar, yeni stratejiler, yeni yüzler… CHP bu yüzden parti içi tartışmaları faydalı görür. 100. Yıl konuşmamda da ifade ettim, CHP parti içi tartışmalardan her zaman güçlü çıkmıştır. Bu dönemden de yenilenerek, güçlenerek çıkacağız."Özbey’in “Türkiye bir seçimden çıktı ve yeni bir seçime hazırlanıyor. Bu süreçte ittifaklar ve CHP çok tartışıldı, tartışılıyor. Bu tartışma da daha çok sizin isminiz üzerinden yapılıyor. Bu tartışmalardan nasıl etkileniyorsunuz?” sorusuna ilişkin ise Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:"Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle… Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifaktır. Bugün ülkemizde, normal demokratik standartlarda gerçekleştirilen bir seçimden bahsetmiyoruz.İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var. Zaten kentlerde ya da ilçelerde insanlar, kendi bölgelerinde tek adam rejiminin temsilcisi bir adaya karşı, demokrasiden yana olan en güçlü adaya yönelecektir."